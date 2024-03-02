Российский чемпион мира по дзюдо Занкишиев умер на 32 году жизни

Причины смерти спортсмена не раскрываются
Умер 31-летний российский дзюдоист, призер чемпионата мира Казбек Занкишиев. Об этом рассказала пресс-служба Федерации дзюдо РФ.
«Казбека Занкишиева не стало 2 марта 2024 года. Ему был всего 31 год», — написано
В 2018 году в Баку спортсмен завоевал бронзу в командном турнире первенства планеты. Годом раньше Занкишиев занял третье место на европейском чемпионате в Варшаве.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.