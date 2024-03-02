Российский чемпион мира по дзюдо Занкишиев умер на 32 году жизни

02 марта 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Причины смерти спортсмена не раскрываются Фото: Размик Закарян © URA.RU Умер 31-летний российский дзюдоист, призер чемпионата мира Казбек Занкишиев. Об этом рассказала пресс-служба Федерации дзюдо РФ. «Казбека Занкишиева не стало 2 марта 2024 года. Ему был всего 31 год», — написано на сайте федерации. В 2018 году в Баку спортсмен завоевал бронзу в командном турнире первенства планеты. Годом раньше Занкишиев занял третье место на европейском чемпионате в Варшаве.

Умер 31-летний российский дзюдоист, призер чемпионата мира Казбек Занкишиев. Об этом рассказала пресс-служба Федерации дзюдо РФ. «Казбека Занкишиева не стало 2 марта 2024 года. Ему был всего 31 год», — написано на сайте федерации. В 2018 году в Баку спортсмен завоевал бронзу в командном турнире первенства планеты. Годом раньше Занкишиев занял третье место на европейском чемпионате в Варшаве.