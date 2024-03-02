02 марта 2024

Российский чемпион мира по дзюдо Занкишиев умер на 32 году жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча, цветы
Причины смерти спортсмена не раскрываются Фото:

Умер 31-летний российский дзюдоист, призер чемпионата мира Казбек Занкишиев. Об этом рассказала пресс-служба Федерации дзюдо РФ.

«Казбека Занкишиева не стало 2 марта 2024 года. Ему был всего 31 год», — написано на сайте федерации.

В 2018 году в Баку спортсмен завоевал бронзу в командном турнире первенства планеты. Годом раньше Занкишиев занял третье место на европейском чемпионате в Варшаве.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер 31-летний российский дзюдоист, призер чемпионата мира Казбек Занкишиев. Об этом рассказала пресс-служба Федерации дзюдо РФ. «Казбека Занкишиева не стало 2 марта 2024 года. Ему был всего 31 год», — написано на сайте федерации. В 2018 году в Баку спортсмен завоевал бронзу в командном турнире первенства планеты. Годом раньше Занкишиев занял третье место на европейском чемпионате в Варшаве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...