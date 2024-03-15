В школе Челябинска нашли туберкулез. Видео

15 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Непривитых детей не допускают до образовательного процесса без медицинских справок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школе №115 Челябинска у ученика выявили туберкулез. Информацию об этом URA.RU 15 марта подтвердили в пресс-службе мэрии. «Сейчас ребенок находится на стационарном лечении. МБОУ „СОШ № 115 Челябинска“ выдано предписание Роспотребнадзора по области о проведении профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий. Все они проведены в установленные сроки», — сообщили URA.RU в мэрии. Заключительную дезинфекцию в учреждении провели 13 марта. Всех контактных сотрудников отправляют на внеплановую флюорографию, а одноклассникам заболевшего провели иммунодиагностику. На 18 марта для детей запланирована консультация фтизиатра в тубдиспансере. Согласно видео, которым поделились родители учащихся с «31 каналом», о типе туберкулеза руководству школы не известно. Директор отметила, что ситуация отрабатывается с каждым ребенком. Невакцинированных учеников не допускают до обучения, а родителей просят в срочном порядке взять направление для детей на «манту», сообщили в издании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе №115 Челябинска у ученика выявили туберкулез. Информацию об этом URA.RU 15 марта подтвердили в пресс-службе мэрии. «Сейчас ребенок находится на стационарном лечении. МБОУ „СОШ № 115 Челябинска“ выдано предписание Роспотребнадзора по области о проведении профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий. Все они проведены в установленные сроки», — сообщили URA.RU в мэрии. Заключительную дезинфекцию в учреждении провели 13 марта. Всех контактных сотрудников отправляют на внеплановую флюорографию, а одноклассникам заболевшего провели иммунодиагностику. На 18 марта для детей запланирована консультация фтизиатра в тубдиспансере. Согласно видео, которым поделились родители учащихся с «31 каналом», о типе туберкулеза руководству школы не известно. Директор отметила, что ситуация отрабатывается с каждым ребенком. Невакцинированных учеников не допускают до обучения, а родителей просят в срочном порядке взять направление для детей на «манту», сообщили в издании.