Центр реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, в котором 15 марта обрушилась крыша, разбирают от завалов. Причины ЧП устанавливаются, сообщили URA.RU в мэрии.
«В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека. Выполняется разбор обрушившейся конструкции, причины ЧП устанавливаются», — заявили в мэрии.
Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. В мэрии также подтвердили перелом голени и сотрясение мозга у одной из них. Еще 16 постояльцев центра переведены в другой филиал.
Как сообщили в МЧС, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки. Прокуратурой региона организована проверка, на месте работает прокурор Калининского района Татьяна Подежаева.
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