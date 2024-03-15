Мэрия Челябинска прокомментировала обрушение крыши в центре для бездомных. Фото, видео

Мэрия Челябинска: причины обрушения крыши в центре для бездомных устанавливаются
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту обрушения крыши проводится проверка (архивное фото) Фото:

Центр реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, в котором 15 марта обрушилась крыша, разбирают от завалов. Причины ЧП устанавливаются, сообщили URA.RU в мэрии.

«В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека. Выполняется разбор обрушившейся конструкции, причины ЧП устанавливаются», — заявили в мэрии.

Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. В мэрии также подтвердили перелом голени и сотрясение мозга у одной из них. Еще 16 постояльцев центра переведены в другой филиал.

Как сообщили в МЧС, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки. Прокуратурой региона организована проверка, на месте работает прокурор Калининского района Татьяна Подежаева.

Помощь спасателей потребовалась четырем подопечным центра
Помощь спасателей потребовалась четырем подопечным центра

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Центр реабилитации бездомных Челябинска на Артиллерийской, 4, в котором 15 марта обрушилась крыша, разбирают от завалов. Причины ЧП устанавливаются, сообщили URA.RU в мэрии. «В результате повреждены два помещения площадью 30 квадратных метров, пострадали четыре человека. Выполняется разбор обрушившейся конструкции, причины ЧП устанавливаются», — заявили в мэрии. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. В мэрии также подтвердили перелом голени и сотрясение мозга у одной из них. Еще 16 постояльцев центра переведены в другой филиал. Как сообщили в МЧС, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки. Прокуратурой региона организована проверка, на месте работает прокурор Калининского района Татьяна Подежаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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