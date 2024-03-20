В Кремле ответили на различные трактовки слов Макрона об отправке войск на Украину

Песков: Макрон ясно заявлял о планах отправить войска на Украину

20 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Слова Эммануэля Макрона нужно трактовать совершенно однозначно, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента на Украину не могут быть истолкованы как-то иначе. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дело в том, что Макрон в последние несколько недель последовательно высказывался о том, что отправит контингент на Украину. Вряд ли в переводе есть двусмысленность. Однако очевидно, что в некоторых странах это воспринимается неоднозначно», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента на Украину не могут быть истолкованы как-то иначе. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дело в том, что Макрон в последние несколько недель последовательно высказывался о том, что отправит контингент на Украину. Вряд ли в переводе есть двусмысленность. Однако очевидно, что в некоторых странах это воспринимается неоднозначно», — заявил Песков.