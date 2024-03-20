В Кремле ответили на различные трактовки слов Макрона об отправке войск на Украину

Песков: Макрон ясно заявлял о планах отправить войска на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Слова Эммануэля Макрона нужно трактовать совершенно однозначно, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента на Украину не могут быть истолкованы как-то иначе. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что Макрон в последние несколько недель последовательно высказывался о том, что отправит контингент на Украину. Вряд ли в переводе есть двусмысленность. Однако очевидно, что в некоторых странах это воспринимается неоднозначно», — заявил Песков.

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента на Украину не могут быть истолкованы как-то иначе. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дело в том, что Макрон в последние несколько недель последовательно высказывался о том, что отправит контингент на Украину. Вряд ли в переводе есть двусмысленность. Однако очевидно, что в некоторых странах это воспринимается неоднозначно», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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