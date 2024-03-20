В Кремле ответили на различные трактовки слов Макрона об отправке войск на Украину

Слова Эммануэля Макрона нужно трактовать совершенно однозначно, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента на Украину не могут быть истолкованы как-то иначе. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дело в том, что Макрон в последние несколько недель последовательно высказывался о том, что отправит контингент на Украину. Вряд ли в переводе есть двусмысленность. Однако очевидно, что в некоторых странах это воспринимается неоднозначно», — заявил Песков.
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