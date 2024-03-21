Свердловчане рискуют утонуть в фекалиях из-за пропажи ассенизаторов. Фото

21 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Тугулымском городском округе местные жители подолгу ждут, пока у них откачают отходы из септиков возле домов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тугулымском городском округе (Свердловская область) местные жители столкнулись с проблемами при вывозе стоков из септиков. С рынка пропали сразу несколько частных компаний, а местная администрация с объемом заявок не справляется. В итоге отходы из септиков изливаются наружу, пожаловались URA.RU свердловчане. «Раньше было несколько частников, но их постепенно выжили с рынка, завели уголовные дела — за незаконный слив в неработающие очистные, незаконную предпринимательскую деятельность. В итоге работать они не могут, а от управления ЖКХ ездят всего две ассенизаторские машины. По итогу народ утопает в говне», — передал настроение местных один из жителей. Жильцы двухэтажных домов на улице Гагарина в Тугулуме (дома хоть и многоквартирные, но у каждой квартиры свой септик, откуда надо откачивать отходы, — прим. URA.RU) больше недели не могут дождаться ассенизаторов от местного управления ЖКХ. «А нечистоты уже на поверхность поднимаются, изливаются. Сейчас еще тепло, представьте, как все это пахнет. А у нас дети… У кого нет денег прямо сейчас заплатить за откачку, перед теми разворачиваются и уезжают. Могли бы в квитанцию по оплате ежемесячно включить вывоз жидких бытовых отходов. Но нет, как говорится, утром деньги, вечером стулья. Частники даже в долг откачивали», — рассказывает жительница одного из домов на Гагарина. Всего там находится шесть многоквартирников, и у всех жильцов — свои септики. Через дорогу стоят частные дома, владельцы которых столкнулись с такой же проблемой. Дозвониться до профильного замглавы Тугулымского ГО Алексея Поздеева не получилось — на звонки он не ответил. Глава округа Николай Черепанов в беседе с корреспондентом подтвердил, что число частных компаний, которые занимаются вывозом ЖБО, сократилось. «Работаем над этим вопросом. Могу сказать, что администрация никаких запретов частным компаниям не ставила, там что-то между самими бизнесменами происходит. Мы готовы заключать договора со всеми и обслуживать всех. Никаких сбоев в работе я не вижу», — заявил собеседник. Возле домов на Гагарина отходы из септиков начали выливаться наружу Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тугулымском городском округе (Свердловская область) местные жители столкнулись с проблемами при вывозе стоков из септиков. С рынка пропали сразу несколько частных компаний, а местная администрация с объемом заявок не справляется. В итоге отходы из септиков изливаются наружу, пожаловались URA.RU свердловчане. «Раньше было несколько частников, но их постепенно выжили с рынка, завели уголовные дела — за незаконный слив в неработающие очистные, незаконную предпринимательскую деятельность. В итоге работать они не могут, а от управления ЖКХ ездят всего две ассенизаторские машины. По итогу народ утопает в говне», — передал настроение местных один из жителей. Жильцы двухэтажных домов на улице Гагарина в Тугулуме (дома хоть и многоквартирные, но у каждой квартиры свой септик, откуда надо откачивать отходы, — прим. URA.RU) больше недели не могут дождаться ассенизаторов от местного управления ЖКХ. «А нечистоты уже на поверхность поднимаются, изливаются. Сейчас еще тепло, представьте, как все это пахнет. А у нас дети… У кого нет денег прямо сейчас заплатить за откачку, перед теми разворачиваются и уезжают. Могли бы в квитанцию по оплате ежемесячно включить вывоз жидких бытовых отходов. Но нет, как говорится, утром деньги, вечером стулья. Частники даже в долг откачивали», — рассказывает жительница одного из домов на Гагарина. Всего там находится шесть многоквартирников, и у всех жильцов — свои септики. Через дорогу стоят частные дома, владельцы которых столкнулись с такой же проблемой. Дозвониться до профильного замглавы Тугулымского ГО Алексея Поздеева не получилось — на звонки он не ответил. Глава округа Николай Черепанов в беседе с корреспондентом подтвердил, что число частных компаний, которые занимаются вывозом ЖБО, сократилось. «Работаем над этим вопросом. Могу сказать, что администрация никаких запретов частным компаниям не ставила, там что-то между самими бизнесменами происходит. Мы готовы заключать договора со всеми и обслуживать всех. Никаких сбоев в работе я не вижу», — заявил собеседник.