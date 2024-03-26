Пермячка с дефицитом веса через суд добилась питания

27 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Суд поддержал юную пермячку Фото: Александр Елизаров © URA.RU У пермячки Виктории Симановой сильная аллергия. Девушка в 18 лет весила всего 10 килограмм. Чтобы расти и развиваться, ей необходимо особенное питание, которое она вместе с родителями смогла получить только через суд, рассказали URA.RU в благотворительном фонде «Дедморозим». «В России молодым взрослым с инвалидностью получить спецпитание за счет бюджета даже по жизненным показаниям практически нереально. Виктория стала второй подопечной фонда, которая реализовала свое право по решению суда. К сожалению, пока это единственный гарантированный способ получить необходимое», — рассказали в фонде. По словам мамы Виктории Ольги Симановой, врач в детской поликлинике подобрала оптимальную смесь, которой может питаться девочка. До 18 лет ей предоставляли это питание бесплатно, но во взрослой больнице отказались давать смесь. Тогда родители девушки обратились в фонд «Дедморозим». Там им помогли собрать необходимые документы для суда. «В начале марта мы получили первые 20 банок нужной смеси, в решении суда есть формулировка, что дочь будет получать питание до того времени, пока нуждается», — рассказала Ольга Симанова. После получения питания Виктория поправилась на 13 килограмм. В фонде отметили, что министерство здравоохранения обязало закупать и передавать лечебное питание региональным властям. Сейчас Пермский край готов обеспечить взрослых этим питанием без обращения в суд. «Можно сказать, что практика уже сложилась — благодаря реализованному опыту одних подопечных „Дедморозим“ питание получают и другие. В 2022 году Егор Ильин с миодистрофией Дюшенна стал первым в России, кто получил необходимую смесь за счет бюджета», — рассказала координатор фонда Екатерина Осипова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пермячки Виктории Симановой сильная аллергия. Девушка в 18 лет весила всего 10 килограмм. Чтобы расти и развиваться, ей необходимо особенное питание, которое она вместе с родителями смогла получить только через суд, рассказали URA.RU в благотворительном фонде «Дедморозим». «В России молодым взрослым с инвалидностью получить спецпитание за счет бюджета даже по жизненным показаниям практически нереально. Виктория стала второй подопечной фонда, которая реализовала свое право по решению суда. К сожалению, пока это единственный гарантированный способ получить необходимое», — рассказали в фонде. По словам мамы Виктории Ольги Симановой, врач в детской поликлинике подобрала оптимальную смесь, которой может питаться девочка. До 18 лет ей предоставляли это питание бесплатно, но во взрослой больнице отказались давать смесь. Тогда родители девушки обратились в фонд «Дедморозим». Там им помогли собрать необходимые документы для суда. «В начале марта мы получили первые 20 банок нужной смеси, в решении суда есть формулировка, что дочь будет получать питание до того времени, пока нуждается», — рассказала Ольга Симанова. После получения питания Виктория поправилась на 13 килограмм. В фонде отметили, что министерство здравоохранения обязало закупать и передавать лечебное питание региональным властям. Сейчас Пермский край готов обеспечить взрослых этим питанием без обращения в суд. «Можно сказать, что практика уже сложилась — благодаря реализованному опыту одних подопечных „Дедморозим“ питание получают и другие. В 2022 году Егор Ильин с миодистрофией Дюшенна стал первым в России, кто получил необходимую смесь за счет бюджета», — рассказала координатор фонда Екатерина Осипова.