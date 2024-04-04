04 апреля 2024

Пьяный водитель влетел в бетонное ограждение на трассе в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали водитель и пассажиры
В аварии пострадали водитель и пассажиры Фото:

В Пермском крае нетрезвый водитель допустил наезд на железобетонное ограждение. По данным Госавтоинспекции регина, ДТП произошло 4 апреля на трассе Пермь — Ильинский.

«По предварительным данным, по автодороге Пермь — Ильинский со стороны Перми двигался автомобиль „ВАЗ 21120“. Водитель машины, находясь в состоянии опьянения, допустил наезд на железобетонное ограждение», — написано в telegram-канале ведомства.

В результате аварии травмы получили водитель и четыре пассажира, одному из которых потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка.

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В Пермском крае нетрезвый водитель допустил наезд на железобетонное ограждение. По данным Госавтоинспекции регина, ДТП произошло 4 апреля на трассе Пермь — Ильинский. «По предварительным данным, по автодороге Пермь — Ильинский со стороны Перми двигался автомобиль „ВАЗ 21120“. Водитель машины, находясь в состоянии опьянения, допустил наезд на железобетонное ограждение», — написано в telegram-канале ведомства. В результате аварии травмы получили водитель и четыре пассажира, одному из которых потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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