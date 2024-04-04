В аварии пострадали водитель и пассажиры
В Пермском крае нетрезвый водитель допустил наезд на железобетонное ограждение. По данным Госавтоинспекции регина, ДТП произошло 4 апреля на трассе Пермь — Ильинский.
«По предварительным данным, по автодороге Пермь — Ильинский со стороны Перми двигался автомобиль „ВАЗ 21120“. Водитель машины, находясь в состоянии опьянения, допустил наезд на железобетонное ограждение», — написано в telegram-канале ведомства.
В результате аварии травмы получили водитель и четыре пассажира, одному из которых потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка.
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