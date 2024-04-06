Врыв раздался в многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля. Об этом сообщили в республиканском главке Следственного комитета.
«Следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. По установлению всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос с возбуждением уголовного дела», — передает слова ведомства РЕН ТВ.
Взрыв произошел в городе Нурлат, в двухэтажном доме №9 на улице Заводской. По предварительным данным, причина ЧП — бытовой газ. После взрыва начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, пострадал один человек.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Республике Татарстан. На момент публикации ответ не поступил.
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