В жилом доме Татарстана прогремел взрыв. Видео

07 апреля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

В городе Нурлат погремел взрыв в жилом доме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врыв раздался в многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля. Об этом сообщили в республиканском главке Следственного комитета. «Следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. По установлению всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос с возбуждением уголовного дела», — передает слова ведомства РЕН ТВ. Взрыв произошел в городе Нурлат, в двухэтажном доме №9 на улице Заводской. По предварительным данным, причина ЧП — бытовой газ. После взрыва начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, пострадал один человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Республике Татарстан. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врыв раздался в многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля. Об этом сообщили в республиканском главке Следственного комитета. «Следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. По установлению всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос с возбуждением уголовного дела», — передает слова ведомства РЕН ТВ. Взрыв произошел в городе Нурлат, в двухэтажном доме №9 на улице Заводской. По предварительным данным, причина ЧП — бытовой газ. После взрыва начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, пострадал один человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Республике Татарстан. На момент публикации ответ не поступил.