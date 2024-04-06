06 апреля 2024

В жилом доме Татарстана прогремел взрыв. Видео

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
В городе Нурлат погремел взрыв в жилом доме (архивное фото) Фото:

Врыв раздался в многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля. Об этом сообщили в республиканском главке Следственного комитета.

«Следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. По установлению всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос с возбуждением уголовного дела», — передает слова ведомства РЕН ТВ.

Взрыв произошел в городе Нурлат, в двухэтажном доме №9 на улице Заводской. По предварительным данным, причина ЧП — бытовой газ. После взрыва начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, пострадал один человек.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Республике Татарстан. На момент публикации ответ не поступил.

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Врыв раздался в многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан вечером 6 апреля. Об этом сообщили в республиканском главке Следственного комитета. «Следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. По установлению всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос с возбуждением уголовного дела», — передает слова ведомства РЕН ТВ. Взрыв произошел в городе Нурлат, в двухэтажном доме №9 на улице Заводской. По предварительным данным, причина ЧП — бытовой газ. После взрыва начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, пострадал один человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Республике Татарстан. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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