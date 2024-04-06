МЧС назвало причину взрыва в доме в Татарстане

Причиной взрыва, который прогремел 6 апреля в жилом доме в городе Нурлат Республики Татарстан, мог стать взорвавшийся газовый баллон. Он находился в одном из квартир и использовался при установке натяжных потолков, комментирует МЧС России.
«Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В многоквартирном доме на улице Заводской зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется», — рассказывают в telegram-канале главного управления МЧС России.
Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. Из-под завалов спасли одного человека, трое эвакуированы из подъезда. На месте находятся 32 специалиста и 10 единиц техники. Работают следователи, проводится процессуальная проверка.
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