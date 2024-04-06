06 апреля 2024

МЧС назвало причину взрыва в доме в Татарстане

МЧС: взрыв в Нурлате произошел при установке натяжных потолков
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, аварийное состояние, последствия пожара, последствия взрыва, разрушение жилого дома, поврежденная квартира, взрыв в квартире
Взрыв в доме в городе Нурлат мог произойти из-за газового баллона ремонтной бригады (архивное фото) Фото:
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В жилом доме Татарстана прогремел взрыв

Причиной взрыва, который прогремел 6 апреля в жилом доме в городе Нурлат Республики Татарстан, мог стать взорвавшийся газовый баллон. Он находился в одном из квартир и использовался при установке натяжных потолков, комментирует МЧС России.

«Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В многоквартирном доме на улице Заводской зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется», — рассказывают в telegram-канале главного управления МЧС России.

Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. Из-под завалов спасли одного человека, трое эвакуированы из подъезда. На месте находятся 32 специалиста и 10 единиц техники. Работают следователи, проводится процессуальная проверка.

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Причиной взрыва, который прогремел 6 апреля в жилом доме в городе Нурлат Республики Татарстан, мог стать взорвавшийся газовый баллон. Он находился в одном из квартир и использовался при установке натяжных потолков, комментирует МЧС России. «Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В многоквартирном доме на улице Заводской зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется», — рассказывают в telegram-канале главного управления МЧС России. Врыв в многоквартирном доме на улице Заводской в Нурлате прогремел вечером 6 апреля. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. Из-под завалов спасли одного человека, трое эвакуированы из подъезда. На месте находятся 32 специалиста и 10 единиц техники. Работают следователи, проводится процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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