В Нурлате (Татарстана) прогремел хлопок в многоквартирном доме №9 на улице Заводской, после которого начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
«В городе Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены», —
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли одного человека. Трое людей были эвакуированы из подъезда. На месте сейчас работают 32 специалиста и 10 единиц техники.
В Нурлате вечером 6 апреля в многоквартирном доме на улице Заводской раздался врыв. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, причиной ЧП является бытовой газ. Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка.
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