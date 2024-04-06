Происшествия Пожары МЧС раскрыло подробности взрыва в жилом доме Татарстана. Видео МЧС: в Нурлате начался пожар в доме после хлопка 07 апреля 2024 в 00:42 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли одного человека Фото: Илья Московец © URA.RU В Нурлате (Татарстана) прогремел хлопок в многоквартирном доме №9 на улице Заводской, после которого начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. «В городе Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли одного человека. Трое людей были эвакуированы из подъезда. На месте сейчас работают 32 специалиста и 10 единиц техники. В Нурлате вечером 6 апреля в многоквартирном доме на улице Заводской раздался врыв. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, причиной ЧП является бытовой газ. Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нурлате (Татарстана) прогремел хлопок в многоквартирном доме №9 на улице Заводской, после которого начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. «В городе Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли одного человека. Трое людей были эвакуированы из подъезда. На месте сейчас работают 32 специалиста и 10 единиц техники. В Нурлате вечером 6 апреля в многоквартирном доме на улице Заводской раздался врыв. После этого начался пожар, пострадали два подъезда. По предварительным данным, причиной ЧП является бытовой газ. Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям