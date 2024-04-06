06 апреля 2024

В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в доме

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, огонь, жилой дом после взрыва
В результате взрыва погиб один человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Татарстана прогремел взрыв

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона в Нурлате (Республика Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — сообщили в региональном СКР ТАСС. Дело возбуждено по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв произошел в двухэтажном доме №9 на улице Заводской в ночь на 7 апреля. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. Вся информация о ЧП в отдельном сюжете.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона в Нурлате (Республика Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — сообщили в региональном СКР ТАСС. Дело возбуждено по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Взрыв произошел в двухэтажном доме №9 на улице Заводской в ночь на 7 апреля. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. Вся информация о ЧП в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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