В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в доме

07 апреля 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

В результате взрыва погиб один человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Татарстана прогремел взрыв Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона в Нурлате (Республика Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — сообщили в региональном СКР ТАСС. Дело возбуждено по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Взрыв произошел в двухэтажном доме №9 на улице Заводской в ночь на 7 апреля. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. Вся информация о ЧП в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона в Нурлате (Республика Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — сообщили в региональном СКР ТАСС. Дело возбуждено по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Взрыв произошел в двухэтажном доме №9 на улице Заводской в ночь на 7 апреля. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. Вся информация о ЧП в отдельном сюжете.