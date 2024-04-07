В России появится новый праздник

День работника электронной промышленности выпадает на первое воскресенье октября
В октябре в России начнут праздновать День работника электронной промышленности. Данное распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В России появится День работника электронной промышленности», — сообщили telegram-канале
Отмечается, что праздник предложил установить президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его поддержали коллеги по отрасли.
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