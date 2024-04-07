В России появится новый праздник

В октябре в РФ будет праздноваться день работника электронной промышленности
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Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) ‒ многопрофильный радиотехнический холдинг. Челябинск, электроника, импортозамещение, печатная плата, радиоэлектроника, инновации, айти, it-технологиии, радиотехника, производство, нпо ртс
День работника электронной промышленности выпадает на первое воскресенье октября Фото:

В октябре в России начнут праздновать День работника электронной промышленности. Данное распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В России появится День работника электронной промышленности», — сообщили telegram-канале Правительства России. Праздник будет отмечаться осенью в октябре в первое воскресенье месяца.

Отмечается, что праздник предложил установить президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его поддержали коллеги по отрасли.

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В октябре в России начнут праздновать День работника электронной промышленности. Данное распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В России появится День работника электронной промышленности», — сообщили telegram-канале Правительства России. Праздник будет отмечаться осенью в октябре в первое воскресенье месяца. Отмечается, что праздник предложил установить президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его поддержали коллеги по отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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