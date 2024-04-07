В Орске временно прекратили стационарную медпомощь

Пациенты в случае необходимости будут направлены в медцентры Новотроицка и Оренбурга (архивное фото)
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
Из-за затопления в результате прорыва дамбы больницы Орска оказались в зоне подтопления. Поэтому стационарная медпомощь временно прекращена. Об этом сообщает местный минздрав.
«Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена», — сообщает ведомство в своем
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