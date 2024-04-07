В Орске временно прекратили стационарную медпомощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Пациенты в случае необходимости будут направлены в медцентры Новотроицка и Оренбурга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Из-за затопления в результате прорыва дамбы больницы Орска оказались в зоне подтопления. Поэтому стационарная медпомощь временно прекращена. Об этом сообщает местный минздрав.

«Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что пациенты в случае необходимости будут перенаправлены в медцентры Новотроицка и Оренбурга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за затопления в результате прорыва дамбы больницы Орска оказались в зоне подтопления. Поэтому стационарная медпомощь временно прекращена. Об этом сообщает местный минздрав. «Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что пациенты в случае необходимости будут перенаправлены в медцентры Новотроицка и Оренбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...