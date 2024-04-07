В Орске временно прекратили стационарную медпомощь

07 апреля 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Пациенты в случае необходимости будут направлены в медцентры Новотроицка и Оренбурга (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Из-за затопления в результате прорыва дамбы больницы Орска оказались в зоне подтопления. Поэтому стационарная медпомощь временно прекращена. Об этом сообщает местный минздрав. «Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена», — сообщает ведомство в своем telegram-канале . Уточняется, что пациенты в случае необходимости будут перенаправлены в медцентры Новотроицка и Оренбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за затопления в результате прорыва дамбы больницы Орска оказались в зоне подтопления. Поэтому стационарная медпомощь временно прекращена. Об этом сообщает местный минздрав. «Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что пациенты в случае необходимости будут перенаправлены в медцентры Новотроицка и Оренбурга.