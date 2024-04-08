В Тюмени на месте заброшенного санатория откроют инклюзивный семейный центр

В Тюмени на месте заброшенного пансионата имени Оловянникова появится первый в регионе семейный инклюзивный центр. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания. Закончить работы планируется в 2025 году, проект осуществляется за счет застройщика.
«Инклюзивный семейный центр появится на месте бывшего санатория „Оловянникова“ на ул. Барнаульская, 71 стр. 1. Современное пространство обеспечит качественное лечение, абилитацию и социальную адаптацию детей с ментальными и поведенческими нарушениями. Сейчас идет подготовка к созданию дизайн-проекта центра. Любой желающий может помочь в дизайне, мы открыты к предложениям», — рассказали агентству в «ТИС».
В центре с детьми с особенностями развития будут работать преподаватели по рисованию, танцам и музыке, логопеды-дефектологи и другие специалисты. Также в новом здании смогут оказывать прикладной анализ поведения, массаж, плавание, реабилитацию с привлечением собак и телесно-ориентированную психотерапию. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени на месте заброшенного пансионата имени Оловянникова появится первый в регионе семейный инклюзивный центр. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания. Закончить работы планируется в 2025 году, проект осуществляется за счет застройщика. «Инклюзивный семейный центр появится на месте бывшего санатория „Оловянникова“ на ул. Барнаульская, 71 стр. 1. Современное пространство обеспечит качественное лечение, абилитацию и социальную адаптацию детей с ментальными и поведенческими нарушениями. Сейчас идет подготовка к созданию дизайн-проекта центра. Любой желающий может помочь в дизайне, мы открыты к предложениям», — рассказали агентству в «ТИС». В центре с детьми с особенностями развития будут работать преподаватели по рисованию, танцам и музыке, логопеды-дефектологи и другие специалисты. Также в новом здании смогут оказывать прикладной анализ поведения, массаж, плавание, реабилитацию с привлечением собак и телесно-ориентированную психотерапию. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу.