В Тюмени на месте заброшенного санатория откроют инклюзивный семейный центр

09 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В новом здании смогут оказывать массаж, плавание и реабилитацию с привлечением собак Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на месте заброшенного пансионата имени Оловянникова появится первый в регионе семейный инклюзивный центр. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания. Закончить работы планируется в 2025 году, проект осуществляется за счет застройщика. «Инклюзивный семейный центр появится на месте бывшего санатория „Оловянникова“ на ул. Барнаульская, 71 стр. 1. Современное пространство обеспечит качественное лечение, абилитацию и социальную адаптацию детей с ментальными и поведенческими нарушениями. Сейчас идет подготовка к созданию дизайн-проекта центра. Любой желающий может помочь в дизайне, мы открыты к предложениям», — рассказали агентству в «ТИС». В центре с детьми с особенностями развития будут работать преподаватели по рисованию, танцам и музыке, логопеды-дефектологи и другие специалисты. Также в новом здании смогут оказывать прикладной анализ поведения, массаж, плавание, реабилитацию с привлечением собак и телесно-ориентированную психотерапию. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на месте заброшенного пансионата имени Оловянникова появится первый в регионе семейный инклюзивный центр. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания. Закончить работы планируется в 2025 году, проект осуществляется за счет застройщика. «Инклюзивный семейный центр появится на месте бывшего санатория „Оловянникова“ на ул. Барнаульская, 71 стр. 1. Современное пространство обеспечит качественное лечение, абилитацию и социальную адаптацию детей с ментальными и поведенческими нарушениями. Сейчас идет подготовка к созданию дизайн-проекта центра. Любой желающий может помочь в дизайне, мы открыты к предложениям», — рассказали агентству в «ТИС». В центре с детьми с особенностями развития будут работать преподаватели по рисованию, танцам и музыке, логопеды-дефектологи и другие специалисты. Также в новом здании смогут оказывать прикладной анализ поведения, массаж, плавание, реабилитацию с привлечением собак и телесно-ориентированную психотерапию. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу.