08 апреля 2024

В Тюмени на месте заброшенного санатория откроют инклюзивный семейный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальный комплекс «Юга». Екатеринбург, ребенок, спасательный круг, девочка, бассейн
В новом здании смогут оказывать массаж, плавание и реабилитацию с привлечением собак Фото:

В Тюмени на месте заброшенного пансионата имени Оловянникова появится первый в регионе семейный инклюзивный центр. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания. Закончить работы планируется в 2025 году, проект осуществляется за счет застройщика.

«Инклюзивный семейный центр появится на месте бывшего санатория „Оловянникова“ на ул. Барнаульская, 71 стр. 1. Современное пространство обеспечит качественное лечение, абилитацию и социальную адаптацию детей с ментальными и поведенческими нарушениями. Сейчас идет подготовка к созданию дизайн-проекта центра. Любой желающий может помочь в дизайне, мы открыты к предложениям», — рассказали агентству в «ТИС».

В центре с детьми с особенностями развития будут работать преподаватели по рисованию, танцам и музыке, логопеды-дефектологи и другие специалисты. Также в новом здании смогут оказывать прикладной анализ поведения, массаж, плавание, реабилитацию с привлечением собак и телесно-ориентированную психотерапию. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу.

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В Тюмени на месте заброшенного пансионата имени Оловянникова появится первый в регионе семейный инклюзивный центр. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания. Закончить работы планируется в 2025 году, проект осуществляется за счет застройщика. «Инклюзивный семейный центр появится на месте бывшего санатория „Оловянникова“ на ул. Барнаульская, 71 стр. 1. Современное пространство обеспечит качественное лечение, абилитацию и социальную адаптацию детей с ментальными и поведенческими нарушениями. Сейчас идет подготовка к созданию дизайн-проекта центра. Любой желающий может помочь в дизайне, мы открыты к предложениям», — рассказали агентству в «ТИС». В центре с детьми с особенностями развития будут работать преподаватели по рисованию, танцам и музыке, логопеды-дефектологи и другие специалисты. Также в новом здании смогут оказывать прикладной анализ поведения, массаж, плавание, реабилитацию с привлечением собак и телесно-ориентированную психотерапию. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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