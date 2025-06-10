В Тюмени продолжает падать уровень воды в Туре

Паводковая ситуация в Тюменской области стабильная
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
Река Тура продолжает отступать от залитого ранее нижнего яруса тюменской набережной. Об этом сообщает сайт «паводок72.рф».
«Гидропост Тюмень, река Тура. 10 июня 2025 года. Уровень воды в реке составляет 627 сантиметров. За сутки уровень снизился на семь сантиметров», — говорится в сообщении.
В целом же в регионе паводковая ситуация стабилизируется на всех ключевых постах. Уровень воды стабильно опускается в Ишиме, Ильинке, Абатском и Викулово. Иртыш в районе Тобольска прибавил за сутки два сантиметра. А прибытие воды в Увате и Демьянском остановилось.
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