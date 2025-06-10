В Тюмени продолжает падать уровень воды в Туре

Уровень воды в Туре в районе Тюмени за сутки опустился на семь сантиметров
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Паводковая ситуация в Тюменской области стабильная
Паводковая ситуация в Тюменской области стабильная Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Река Тура продолжает отступать от залитого ранее нижнего яруса тюменской набережной. Об этом сообщает сайт «паводок72.рф».

«Гидропост Тюмень, река Тура. 10 июня 2025 года. Уровень воды в реке составляет 627 сантиметров. За сутки уровень снизился на семь сантиметров», — говорится в сообщении.

В целом же в  регионе паводковая ситуация стабилизируется на всех ключевых постах. Уровень воды стабильно опускается в Ишиме, Ильинке, Абатском и Викулово. Иртыш в районе Тобольска прибавил за сутки два сантиметра. А прибытие воды в Увате и Демьянском остановилось.

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Река Тура продолжает отступать от залитого ранее нижнего яруса тюменской набережной. Об этом сообщает сайт «паводок72.рф». «Гидропост Тюмень, река Тура. 10 июня 2025 года. Уровень воды в реке составляет 627 сантиметров. За сутки уровень снизился на семь сантиметров», — говорится в сообщении. В целом же в  регионе паводковая ситуация стабилизируется на всех ключевых постах. Уровень воды стабильно опускается в Ишиме, Ильинке, Абатском и Викулово. Иртыш в районе Тобольска прибавил за сутки два сантиметра. А прибытие воды в Увате и Демьянском остановилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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