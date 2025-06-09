09 июня 2025

В Тюменской области бушует лесной пожар

В тобольской авиазоне ожидается повышение класса пожарной опасности до VI
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе сохраняется пожароопасная ситуация
В регионе сохраняется пожароопасная ситуация Фото:

В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба.

«Действует один локализованный пожар. За последние сутки в области зафиксировали два новых очага возгорания, оба ликвидированы на площади 5,86 гектара», — говорится в сообщении.

По данным департамента лесного хозяйства, ситуация в лесах области остается опаснойСейчас во всех зонах авиапатрулирования установлен III класс пожарной опасности, однако в ближайшие два дня в Тобольской авиазоне ожидается повышение класса опасности до VI.

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В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба. «Действует один локализованный пожар. За последние сутки в области зафиксировали два новых очага возгорания, оба ликвидированы на площади 5,86 гектара», — говорится в сообщении. По данным департамента лесного хозяйства, ситуация в лесах области остается опаснойСейчас во всех зонах авиапатрулирования установлен III класс пожарной опасности, однако в ближайшие два дня в Тобольской авиазоне ожидается повышение класса опасности до VI.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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