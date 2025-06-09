В Тюменской области бушует лесной пожар

В регионе сохраняется пожароопасная ситуация
В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба.
«Действует один локализованный пожар. За последние сутки в области зафиксировали два новых очага возгорания, оба ликвидированы на площади 5,86 гектара», — говорится в сообщении.
По данным департамента лесного хозяйства, ситуация в лесах области остается опаснойСейчас во всех зонах авиапатрулирования установлен III класс пожарной опасности, однако в ближайшие два дня в Тобольской авиазоне ожидается повышение класса опасности до VI.
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