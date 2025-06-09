«Белочка» здесь частый гость: где в Тюменской области фиксируют больше всего алкогольных психозов

Четыре муниципалитета Тюменской области попали в топ по заболеваемости жителей алкоголизмом — это Сладковский, Казанский, Абатский и Уватский районы, а в целом среднеобластной показатель превышен на половине территорий региона. Информация представлена в докладе управления Роспотребнадзора. А по числу случаев алкогольных психозов (так называемой «белой горячки») в лидерах оказалась и Тюмень.
«К территориям „риска“ первичной заболеваемостью алкоголизмом, где среднеобластной показатель превышен от 1,2 до 3,6 раз, относится 13 из 26 муниципальных образований Тюменской области. Наиболее высокие значения отмечены в Сладковском, Казанском, Абатском и Уватском районах», — говорится в докладе специалистов. Самые свежие данные представлены за 2023 год.
Также в Роспотребнадзоре составили топ муниципалитетов, в которых чаще всего регистрируют алкогольные психозы. В народе их называют «белой горячкой» или «белочкой». На первом месте в этом рейтинге оказался Уватский район. Превышение среднеобластного уровня также отмечено в Тюменском, Бердюжском, Юргинском районах и в Тюмени.
Алкоголь доводит тюменцев не только до больниц, но и до морга. Так, максимальный уровень смертности по причинам, обусловленным употреблением спиртного, зарегистрирован в Армизонском районе. Среди факторов, по которым в регионе в целом умирали те, кто злоупотребляет алкоголем, следующие:
- случайные отравления — 61%;
- отравления с неопределенными намерениями — 26%;
- алкогольная болезнь печени — 6%;
- алкогольная кардиомиопатия (сердечная недостаточность) — 6%;
- дегенерация (повреждение) нервной системы — 1%.
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