Тюменцев ждет жаркий день и температура выше 30 градусов

Тюменцев снова ждет жаркий день
В Тюмени 10 июня будет переменная облачность, в северной части возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +26 до +31 градусов, местами возможна гроза. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 10 июня переменная облачность, на севере области кратковременный дождь. Ночью +11, +16 градусов. Днем +26, +31. Местами будет гроза», — сообщается на сайте управления.
Ветер западный 6-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!