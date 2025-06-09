09 июня 2025

Тюменцев ждет жаркий день и температура выше 30 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев снова ждет жаркий день
Тюменцев снова ждет жаркий день Фото:

В Тюмени 10 июня будет переменная облачность, в северной части возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +26 до +31 градусов, местами возможна гроза. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 10 июня переменная облачность, на севере области кратковременный дождь. Ночью +11, +16 градусов. Днем +26, +31. Местами будет гроза», — сообщается на сайте управления.

Ветер западный 6-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77%.

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В Тюмени 10 июня будет переменная облачность, в северной части возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +26 до +31 градусов, местами возможна гроза. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 10 июня переменная облачность, на севере области кратковременный дождь. Ночью +11, +16 градусов. Днем +26, +31. Местами будет гроза», — сообщается на сайте управления. Ветер западный 6-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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