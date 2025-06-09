Возле Тюмени в районе Патрушева горит дом
Вблизи деревни Патрушева под Тюменью ночью 10 июня вспыхнул пожар в доме. О происшествии сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Возле Патрушева горит дом», — говорится в сообщении telegram-канала. В комментариях под публикацией жители Восточного района Тюмени отмечают, что ощущают запах гари.
Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Получить оперативный комментарий от МЧС по Тюменской области не удалось. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в региональное управление МЧС с просьбой уточнить обстоятельства происшествия.
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