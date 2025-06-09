09 июня 2025

Под Тюменью полыхает дом. Видео

Возле Тюмени загорелся дом в районе деревни Патрушева
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле Тюмени в районе Патрушева горит дом
Возле Тюмени в районе Патрушева горит дом Фото:

Вблизи деревни Патрушева под Тюменью ночью 10 июня вспыхнул пожар в доме. О происшествии сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Возле Патрушева горит дом», — говорится в сообщении telegram-канала. В комментариях под публикацией жители Восточного района Тюмени отмечают, что ощущают запах гари.

Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Получить оперативный комментарий от МЧС по Тюменской области не удалось. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в региональное управление МЧС с просьбой уточнить обстоятельства происшествия.

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Вблизи деревни Патрушева под Тюменью ночью 10 июня вспыхнул пожар в доме. О происшествии сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Возле Патрушева горит дом», — говорится в сообщении telegram-канала. В комментариях под публикацией жители Восточного района Тюмени отмечают, что ощущают запах гари. Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Получить оперативный комментарий от МЧС по Тюменской области не удалось. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в региональное управление МЧС с просьбой уточнить обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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