Диспансеризация, или комплексное обследование организма, проводится в городских поликлиниках бесплатно. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту, который выдаст направление. О том, что входит в перечень, сколько времени займет обход всех врачей в Тюмени, — своим опытом поделилась мама одного из журналистов URA.RU.
Какие анализы и осмотры входят в перечень
Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических заболеваний и проводится бесплатно всем желающим с 18 лет. Фактически это профилактический осмотр, который проводят по полису ОМС в поликлинике по месту прописки.
Какие обследования и анализы включает в себя диспансеризация:
- анкетирование;
- антропометрию и расчет индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- исследование уровня общего холестерина в крови;
- определение уровня глюкозы в крови;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска;
- флюорографию или рентгенографию легких;
- электрокардиографию (от 35 лет раз в год);
- осмотр гинеколога.
Еще берут анализ кала, мазки у гинеколога. Заключительным является прием у терапевта по итогам осмотра.
Первый визит в поликлинику
Моей маме — 60 лет. Диспансеризацию она проходит впервые. Она, как и большинство людей советской эпохи, ходит к врачам, когда «прижмет». Но в этот раз решила пойти на опережение.
Первым делом, еще до терапевта, ей предложили сделать флюорографию, чтобы не терять время. В кабинете рентгенографии при маме обработали аппарат, лаборант была приветливой и четко давала указания. Результат исследования потом направили к терапевту.
Как проходит диспансеризация
На диспансеризацию записывают к терапевту. В регистратуре маме дали талон на 17:15, в кабинет к специалисту она зашла без задержек. Там ей вручили список исследований и врачей, который необходимо пройти. Итак: флюорография (сдали), пять разных исследований крови, кал, окулист для проверки глазного дна, маммография, мазки для гинеколога и ЭКГ. Весь этот перечень анализов был согласно возрасту моей мамы.
На маммографию ее записали сразу же, что называется, не отходя от кассы. Остальные исследования нужно проходить в порядке «живой очереди».
В один день мама прошла и маммографию, и окулиста. К последнему была очередь, однако из-за того, что обследовать глазное дно — дело нехитрое и быстрое, маму пустили вне очереди.
Первые неприятности
В кабинете ЭКГ маму смутило отсутствие одноразовых пеленок. По задумке врача, пациенты должны были ложиться по пояс голыми на кушетку, которую ничем не застилали. Мама говорит, что перед ней эту процедуру прошли трое мужчин и, когда зашла она, на поверхности кушетки не было следов свежей обработки. Но делать нечего, пришлось ложиться так, хотя осадочек, конечно, остался.
В анализах крови у мамы обнаружили белок, и рекомендовали записаться к участковому терапевту. Как оказалось, талон к нему есть только через месяц.
Мама удивилась и уточнила, не могут ли ей позвонить раньше при наличии свободного окна. На что ей ответили, что такого не бывает, и надеяться не стоит.
Итог
После завершения медицинского квеста, можно сделать ряд замечаний:
- отсутствие одноразовых пеленок. По СанПиНу они должны быть;
- долгое ожидание записи к терапевту уже по итогам диспансеризации.
Но в целом впечатления у мамы остались, скорее, положительные:
- мама думала, что все растянется надолго, а оказалось, вся диспансеризация от силы заняла неделю;
- для пенсионеров, у которых достаточно свободного времени, это удобный формат. Есть запись, есть определенный список анализов, и не нужно ехать спозаранку и сидеть в очередях;
- в целом врачи очень доброжелательны и без проблем могут ответить на уточняющие вопросы.
Говоря о своих впечатлениях, мама сказала, что была приятно удивлена, как это все устроено. Быстро, отлажено, а главное — бесплатно. Однако в следующий раз пойдет со своими пеленками, чтоб наверняка.
Диспансеризация не входит в перечень услуг частных клиник Тюмени. Однако в одном из госпиталей есть похожий список обследований, полный комплекс обойдется в 32 тысяч рублей.
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