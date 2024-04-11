На челябинских малых предприятиях за год упали средние зарплаты. Инфографика

Челябинскстат: в малом бизнесе региона снизились зарплаты
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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, станок, промышленность, токарь, инженер, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, индустрия
При падении зарплат в микробизнесе численность его персонала снизилась Фото:

На микропредприятиях Челябинской области за год упали средние зарплаты. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, в 2023 году средних доход сотрудников составлял в данном секторе 29,245 тысячи рублей.

«Среднемесячная начисленная зарплата работников на микропредприятиях Челябинской области в 2023 году составила 29,245 тысячи рублей. Сокращение к 2022 году достигло 0,3%», — отметили специалисты статведомства в инфографике.

На фоне сокращения зарплат численность микропредприятий снизилась. Если в 2022 году она составляла 111,2 тысячи человек, то в 2023 году — только 105,4 тысячи.

Обороты в ряде отраслей сократились, даже несмотря на то, что сравнение велось в фактически действовавших ценах без учета инфляции. В торговле обороты снизились на 40,3 млрд рублей до 307,3 млрд рублей. Падение в строительстве достигло 25,9 млрд рублей (до 63,9 млрд рублей). При этом рост наблюдался в обрабатывающем секторе (на 6,1 млрд рублей до 97,8 млрд рублей) и транспортировке (на 11,6 млрд рублей до 53,1 млрд рублей).

На фоне снижения зарплат сократилась и численность работников микробизнеса
На фоне снижения зарплат сократилась и численность работников микробизнеса
Фото:
Оборот микропредприятий снизился в среднем на 4,7%
Оборот микропредприятий снизился в среднем на 4,7%
Фото:

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На микропредприятиях Челябинской области за год упали средние зарплаты. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, в 2023 году средних доход сотрудников составлял в данном секторе 29,245 тысячи рублей. «Среднемесячная начисленная зарплата работников на микропредприятиях Челябинской области в 2023 году составила 29,245 тысячи рублей. Сокращение к 2022 году достигло 0,3%», — отметили специалисты статведомства в инфографике. На фоне сокращения зарплат численность микропредприятий снизилась. Если в 2022 году она составляла 111,2 тысячи человек, то в 2023 году — только 105,4 тысячи. Обороты в ряде отраслей сократились, даже несмотря на то, что сравнение велось в фактически действовавших ценах без учета инфляции. В торговле обороты снизились на 40,3 млрд рублей до 307,3 млрд рублей. Падение в строительстве достигло 25,9 млрд рублей (до 63,9 млрд рублей). При этом рост наблюдался в обрабатывающем секторе (на 6,1 млрд рублей до 97,8 млрд рублей) и транспортировке (на 11,6 млрд рублей до 53,1 млрд рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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