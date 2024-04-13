Politico: Иран мог выпустить ракеты по Израилю

14 апреля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Чиновники Израиля и США предположили, что Иран отправил ракеты в сторону Израиля Фото: U.S. Department of Defense Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты. Об этом пишет Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников. «В субботнем дневном ударе участвовали десятки беспилотников и, возможно, ракеты», — сказали оба чиновника, пишет Politico. Как говорится в материале, атака произошла после того, как Израиль убил высокопоставленного сотрудника посольства Ирана в Дамаске. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Как отмечает Times of Israel, дронам потребуется несколько часов, чтобы преодолеть расстояние до Израиля. ЦАХАЛ подтвердила запуск дронов. Израильские власти заявили, что готовы к отражению атаки, в этом им поможет Вашингтон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты. Об этом пишет Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников. «В субботнем дневном ударе участвовали десятки беспилотников и, возможно, ракеты», — сказали оба чиновника, пишет Politico. Как говорится в материале, атака произошла после того, как Израиль убил высокопоставленного сотрудника посольства Ирана в Дамаске. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Как отмечает Times of Israel, дронам потребуется несколько часов, чтобы преодолеть расстояние до Израиля. ЦАХАЛ подтвердила запуск дронов. Израильские власти заявили, что готовы к отражению атаки, в этом им поможет Вашингтон.