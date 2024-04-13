13 апреля 2024

Politico: Иран мог выпустить ракеты по Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Чиновники Израиля и США предположили, что Иран отправил ракеты в сторону Израиля Фото:

Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты. Об этом пишет Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«В субботнем дневном ударе участвовали десятки беспилотников и, возможно, ракеты», — сказали оба чиновника, пишет Politico. Как говорится в материале, атака произошла после того, как Израиль убил высокопоставленного сотрудника посольства Ирана в Дамаске.

Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Как отмечает Times of Israel, дронам потребуется несколько часов, чтобы преодолеть расстояние до Израиля. ЦАХАЛ подтвердила запуск дронов. Израильские власти заявили, что готовы к отражению атаки, в этом им поможет Вашингтон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты. Об этом пишет Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников. «В субботнем дневном ударе участвовали десятки беспилотников и, возможно, ракеты», — сказали оба чиновника, пишет Politico. Как говорится в материале, атака произошла после того, как Израиль убил высокопоставленного сотрудника посольства Ирана в Дамаске. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Как отмечает Times of Israel, дронам потребуется несколько часов, чтобы преодолеть расстояние до Израиля. ЦАХАЛ подтвердила запуск дронов. Израильские власти заявили, что готовы к отражению атаки, в этом им поможет Вашингтон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...