Армия и оружие Нетаньяху: Израиль готов к атаке Ирана 14 апреля 2024 в 01:11 Размер текста - 17 + Системы обороны Израиля готовы к иранской атаке, подчеркнул Биньямин Нетаньяху Фото: Министерство обороны Израиля Войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии. Население готовилось к этому в последние недели, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Израиль сильный, Армия обороны Израиля сильна и общественность сильна. Мы ценим США за поддержку, а также благодарны за помощь Великобритании, Франции и многим другим странам», — отметил Биньямин Нетаньяху в своем обращении к населению. Видео выложено в Youtube. Иран сделал первый ход, обесточив израильские города вечером 13 апреля, пишет «Царьград». Ожидается воздушный удар. ВВС Израиля и США были приведены в боевую готовность. Из-за возможного обострения конфликта власти Иордании закрыли воздушное пространство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии. Население готовилось к этому в последние недели, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Израиль сильный, Армия обороны Израиля сильна и общественность сильна. Мы ценим США за поддержку, а также благодарны за помощь Великобритании, Франции и многим другим странам», — отметил Биньямин Нетаньяху в своем обращении к населению. Видео выложено в Youtube. Иран сделал первый ход, обесточив израильские города вечером 13 апреля, пишет «Царьград». Ожидается воздушный удар. ВВС Израиля и США были приведены в боевую готовность. Из-за возможного обострения конфликта власти Иордании закрыли воздушное пространство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям