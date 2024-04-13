13 апреля 2024

Нетаньяху: Израиль готов к атаке Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Системы обороны Израиля готовы к иранской атаке, подчеркнул Биньямин Нетаньяху
Системы обороны Израиля готовы к иранской атаке, подчеркнул Биньямин Нетаньяху Фото:

Войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии. Население готовилось к этому в последние недели, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Израиль сильный, Армия обороны Израиля сильна и общественность сильна. Мы ценим США за поддержку, а также благодарны за помощь Великобритании, Франции и многим другим странам», — отметил Биньямин Нетаньяху в своем обращении к населению. Видео выложено в Youtube.

Иран сделал первый ход, обесточив израильские города вечером 13 апреля, пишет «Царьград». Ожидается воздушный удар. ВВС Израиля и США были приведены в боевую готовность. Из-за возможного обострения конфликта власти Иордании закрыли воздушное пространство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии. Население готовилось к этому в последние недели, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Израиль сильный, Армия обороны Израиля сильна и общественность сильна. Мы ценим США за поддержку, а также благодарны за помощь Великобритании, Франции и многим другим странам», — отметил Биньямин Нетаньяху в своем обращении к населению. Видео выложено в Youtube. Иран сделал первый ход, обесточив израильские города вечером 13 апреля, пишет «Царьград». Ожидается воздушный удар. ВВС Израиля и США были приведены в боевую готовность. Из-за возможного обострения конфликта власти Иордании закрыли воздушное пространство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...