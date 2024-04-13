Нетаньяху: Израиль готов к атаке Ирана

Войска Израиля встретят атаку со стороны Ирана во всеоружии. Население готовилось к этому в последние недели, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Израиль сильный, Армия обороны Израиля сильна и общественность сильна. Мы ценим США за поддержку, а также благодарны за помощь Великобритании, Франции и многим другим странам», — отметил Биньямин Нетаньяху в своем обращении к населению. Видео
Иран сделал первый ход, обесточив израильские города вечером 13 апреля, пишет «Царьград». Ожидается воздушный удар. ВВС Израиля и США были приведены в боевую готовность. Из-за возможного обострения конфликта власти Иордании закрыли воздушное пространство.
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