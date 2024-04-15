В Нижнем Тагиле починят одну из важнейших дорог. Видео

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Разбитые дороги. Екатеринбург, проезжая часть, дорога, дыра в асфальте, перекресток краснолесья чкалова
Общая площадь объекта — 37 898 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в конце весны начнется капитальный ремонт дороги на улице Пархоменко. Общая длина ремонтируемой части — 2630 метров, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«После майских праздников подрядчик приступит к капитальному ремонту улицы Пархоменко… Одна из центральных улиц города давно нуждалась в полной реконструкции. Сезонные ямочные ремонты, учитывая интенсивность движения, помогали лишь на время», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Общая площадь работ — 37 898 квадратных метров. Мэр города подчеркнул, что ремонт участка дороги от улицы Горошникова до улицы Жуковского стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в конце весны начнется капитальный ремонт дороги на улице Пархоменко. Общая длина ремонтируемой части — 2630 метров, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «После майских праздников подрядчик приступит к капитальному ремонту улицы Пархоменко… Одна из центральных улиц города давно нуждалась в полной реконструкции. Сезонные ямочные ремонты, учитывая интенсивность движения, помогали лишь на время», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Общая площадь работ — 37 898 квадратных метров. Мэр города подчеркнул, что ремонт участка дороги от улицы Горошникова до улицы Жуковского стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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