Франция в феврале стала крупнейшим покупателем российского газа в ЕС

18 апреля 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Франция закупила российский газ на сумму 322,3 миллиона евро, следует из данных статистики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Франция по итогам февраля текущего года стала крупнейшим покупателем российского газа среди всех иностранных государств. Страна приобрела сжиженный природный газ (СПГ) на сумму в 322,3 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики. «Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 10%. В результате страна стала основным импортером российского газа в ЕС — последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года», — передают журналисты РИА Новости, на основе данных из статистики. Отмечается, что до этого крупнейшим покупателем СПГ была Венгрия. Ранее отмечалось, что экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достиг максимальных показателей за полгода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 26%. Европейские страны, например, Канада, продолжают пользоваться российским газом, так как не могут его заместить. Россия заработала 2,3 триллиона рублей на продаже газа за рубли, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция по итогам февраля текущего года стала крупнейшим покупателем российского газа среди всех иностранных государств. Страна приобрела сжиженный природный газ (СПГ) на сумму в 322,3 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики. «Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 10%. В результате страна стала основным импортером российского газа в ЕС — последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года», — передают журналисты РИА Новости, на основе данных из статистики. Отмечается, что до этого крупнейшим покупателем СПГ была Венгрия. Ранее отмечалось, что экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достиг максимальных показателей за полгода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 26%. Европейские страны, например, Канада, продолжают пользоваться российским газом, так как не могут его заместить. Россия заработала 2,3 триллиона рублей на продаже газа за рубли, передает Life.