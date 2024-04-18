Франция в феврале стала крупнейшим покупателем российского газа в ЕС

Франция по итогам февраля текущего года стала крупнейшим покупателем российского газа среди всех иностранных государств. Страна приобрела сжиженный природный газ (СПГ) на сумму в 322,3 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики.
«Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 10%. В результате страна стала основным импортером российского газа в ЕС — последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года», — передают журналисты РИА Новости, на основе данных из статистики. Отмечается, что до этого крупнейшим покупателем СПГ была Венгрия.
Ранее отмечалось, что экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достиг максимальных показателей за полгода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 26%. Европейские страны, например, Канада, продолжают пользоваться российским газом, так как не могут его заместить. Россия заработала 2,3 триллиона рублей на продаже газа за рубли, передает
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