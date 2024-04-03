Поставки российского газа в ЕС достигли максимума за полгода

03 апреля 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

Россия увеличила экспорт газа в Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достиг максимальных показателей за полгода. Об этом говорят данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ГТС) — ENTSOG. «Объем трубопроводного экспорта российского газа в Евросоюз и Молдавию в марте вырос на 26% к аналогичному периоду 2023 года. Поставки достигли 2,74 млрд кубометров, что стало максимумом с августа 2023 года», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные операторов ГТС. По данным издания, РФ поставляет газ в Европу транзитом через Украину, а также по нитке «Турецкого потока». Через Турцию российский газ попадает в Балканские страны, а через Украину в Центральную и Западную Европу, включая Молдавию. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его получать. По его словам, поставки российского газа идут через газовый хаб Австрии в Юго-Восточную Европу, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достиг максимальных показателей за полгода. Об этом говорят данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ГТС) — ENTSOG. «Объем трубопроводного экспорта российского газа в Евросоюз и Молдавию в марте вырос на 26% к аналогичному периоду 2023 года. Поставки достигли 2,74 млрд кубометров, что стало максимумом с августа 2023 года», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные операторов ГТС. По данным издания, РФ поставляет газ в Европу транзитом через Украину, а также по нитке «Турецкого потока». Через Турцию российский газ попадает в Балканские страны, а через Украину в Центральную и Западную Европу, включая Молдавию. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его получать. По его словам, поставки российского газа идут через газовый хаб Австрии в Юго-Восточную Европу, передает «Национальная служба новостей».