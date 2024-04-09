Канада не смогла заместить российский газ в Европе

09 апреля 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Канада не смогла заместить российский газ в Европе из-за отсутствия нужной инфраструктуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оттава не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причина кроется в отсутствии необходимой инфраструктуры, сообщили в посольстве России в Канаде. «В Канаде просто нет необходимой инфраструктуры. В частности, на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Альтернативой газу может стать поставка зеленого водорода. Однако в посольстве России в Канаде такой план называют «просто смешным». По их мнению, это решение не способно стать действенной заменой стабильным и надежным поставкам российского газа в Европу. Канада активно вводит санкции против предприятий РФ с начала СВО. В феврале в список ограничительных мер попала крупнейшая в мире уральская корпорация по производству титана — «ВСМПО-Ависма». В ответ на это Россия объявила персонами нон-грата 56 граждан Канады, напоминает телеканал 360. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не раз признавал зависимость Оттавы от ресурсов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оттава не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причина кроется в отсутствии необходимой инфраструктуры, сообщили в посольстве России в Канаде. «В Канаде просто нет необходимой инфраструктуры. В частности, на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Альтернативой газу может стать поставка зеленого водорода. Однако в посольстве России в Канаде такой план называют «просто смешным». По их мнению, это решение не способно стать действенной заменой стабильным и надежным поставкам российского газа в Европу. Канада активно вводит санкции против предприятий РФ с начала СВО. В феврале в список ограничительных мер попала крупнейшая в мире уральская корпорация по производству титана — «ВСМПО-Ависма». В ответ на это Россия объявила персонами нон-грата 56 граждан Канады, напоминает телеканал 360. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не раз признавал зависимость Оттавы от ресурсов РФ.