Канада не смогла заместить российский газ в Европе

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Канада не смогла заместить российский газ в Европе из-за отсутствия нужной инфраструктуры Фото:

Оттава не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причина кроется в отсутствии необходимой инфраструктуры, сообщили в посольстве России в Канаде.

«В Канаде просто нет необходимой инфраструктуры. В частности, на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки», — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Альтернативой газу может стать поставка зеленого водорода. Однако в посольстве России в Канаде такой план называют «просто смешным». По их мнению, это решение не способно стать действенной заменой стабильным и надежным поставкам российского газа в Европу.

Канада активно вводит санкции против предприятий РФ с начала СВО. В феврале в список ограничительных мер попала крупнейшая в мире уральская корпорация по производству титана — «ВСМПО-Ависма». В ответ на это Россия объявила персонами нон-грата 56 граждан Канады, напоминает телеканал 360. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не раз признавал зависимость Оттавы от ресурсов РФ.

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Оттава не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причина кроется в отсутствии необходимой инфраструктуры, сообщили в посольстве России в Канаде. «В Канаде просто нет необходимой инфраструктуры. В частности, на восточном побережье отсутствуют отгрузочные терминалы, а протянуть туда газопровод из западной части страны не позволяют собственные климатические установки», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Альтернативой газу может стать поставка зеленого водорода. Однако в посольстве России в Канаде такой план называют «просто смешным». По их мнению, это решение не способно стать действенной заменой стабильным и надежным поставкам российского газа в Европу. Канада активно вводит санкции против предприятий РФ с начала СВО. В феврале в список ограничительных мер попала крупнейшая в мире уральская корпорация по производству титана — «ВСМПО-Ависма». В ответ на это Россия объявила персонами нон-грата 56 граждан Канады, напоминает телеканал 360. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не раз признавал зависимость Оттавы от ресурсов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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