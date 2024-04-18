Сколько в Перми стоит подготовить автомобиль к лету

В Перми подготовка автомобиля к лету обойдется в 24,9 тысячи рублей

19 апреля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Спрос на автомобильные услуги в Перми вырос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы проверить автомобиль и подготовить его к летнему сезону, пермякам придется заплатить не менее 24,9 тысячи рублей. В эту стоимость входят диагностика, кузовной ремонт, замена расходников, тюнинг и химчистка, рассказали в пресс-службе «Авито». «В 2024 году пермякам подготовка машины без учета расходников обойдется в среднем в 24,9 тысячи рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 12,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Аналитики сервиса посчитали стоимость всех услуг по отдельности. Так, диагностика обойдется минимум в тысячу рублей. За покраску кузова автомобиля просят 4,5 тысячи рублей, за удаление вмятин и царапин — еще 900 рублей. Замена фильтров, масла, тормозной жидкости, антифриза и заправка кондиционера выйдет в 6,5 тысячи рублей. Тонировка стоит 1,5 тысячи рублей, а установка мультимедиа — тысячу рублей. Полировка фар и химчистка салона обойдется минимум в 9,5 тысячи рублей. Аналитики отметили, что пермяки активно пользуются всеми этими услугами. Спрос на них в первом квартале 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы проверить автомобиль и подготовить его к летнему сезону, пермякам придется заплатить не менее 24,9 тысячи рублей. В эту стоимость входят диагностика, кузовной ремонт, замена расходников, тюнинг и химчистка, рассказали в пресс-службе «Авито». «В 2024 году пермякам подготовка машины без учета расходников обойдется в среднем в 24,9 тысячи рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 12,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Аналитики сервиса посчитали стоимость всех услуг по отдельности. Так, диагностика обойдется минимум в тысячу рублей. За покраску кузова автомобиля просят 4,5 тысячи рублей, за удаление вмятин и царапин — еще 900 рублей. Замена фильтров, масла, тормозной жидкости, антифриза и заправка кондиционера выйдет в 6,5 тысячи рублей. Тонировка стоит 1,5 тысячи рублей, а установка мультимедиа — тысячу рублей. Полировка фар и химчистка салона обойдется минимум в 9,5 тысячи рублей. Аналитики отметили, что пермяки активно пользуются всеми этими услугами. Спрос на них в первом квартале 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.