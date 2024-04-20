20 апреля 2024

Тюменские чиновники сменили свой имидж на время паводков. Фото

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Губернатор Тюменской области в Казанке. Тюмень, моор александр, казанка
Тюменские VIP сменили образ Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

С приходом «большой воды» первые лица Тюменской области активно меняют свой имидж. Привычные костюмы и галстуки сменились на форму цвета хаки и резиновые сапоги. URA.RU подготовило подборку топ-чиновников, которые «переобулись» во время паводка.

1. Полпред Владимир Якушев

Фото:

Крайне скромный и даже слегка небрежный стиль выбрал полпред УрФО Владимир Якушев. Сапоги и спортивная кофта — настолько непривычный образ для полпреда, что работающие на территории паводка чиновники и журналисты перестали узнавать политика. Так Якушев избавился от ненужного внимания к своей персоне со стороны окружающих.

2. Губернатор Александр Моор

Фото:

Глава Тюменской области Александр Моор на период паводков переоделся в свитер с нашивкой герба Тюменской области и флага России. Кофта стильно сочетается с головным убором, выглядит строго и брутально.

3. Глава Ишима Федор Шишкин

Фото:

Мэр затопленного Ишима предпочел надеть именную военную форму с символикой армии России. Образ демонстрирует в прямом смысле «боевую» готовность к паводку.

4. Замгубернатора по АПК Владимир Чейметов

Фото:

Замгубернатора Владимир Чейметов на протяжении всех дней паводка выходил на связь с жителями региона в куртке цвета хаки. В этой же куртке он работал «в поле», в Ишимском районе.

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С приходом «большой воды» первые лица Тюменской области активно меняют свой имидж. Привычные костюмы и галстуки сменились на форму цвета хаки и резиновые сапоги. URA.RU подготовило подборку топ-чиновников, которые «переобулись» во время паводка. 1. Полпред Владимир Якушев Крайне скромный и даже слегка небрежный стиль выбрал полпред УрФО Владимир Якушев. Сапоги и спортивная кофта — настолько непривычный образ для полпреда, что работающие на территории паводка чиновники и журналисты перестали узнавать политика. Так Якушев избавился от ненужного внимания к своей персоне со стороны окружающих. 2. Губернатор Александр Моор Глава Тюменской области Александр Моор на период паводков переоделся в свитер с нашивкой герба Тюменской области и флага России. Кофта стильно сочетается с головным убором, выглядит строго и брутально. 3. Глава Ишима Федор Шишкин Мэр затопленного Ишима предпочел надеть именную военную форму с символикой армии России. Образ демонстрирует в прямом смысле «боевую» готовность к паводку. 4. Замгубернатора по АПК Владимир Чейметов Замгубернатора Владимир Чейметов на протяжении всех дней паводка выходил на связь с жителями региона в куртке цвета хаки. В этой же куртке он работал «в поле», в Ишимском районе.
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