С приходом «большой воды» первые лица Тюменской области активно меняют свой имидж. Привычные костюмы и галстуки сменились на форму цвета хаки и резиновые сапоги. URA.RU подготовило подборку топ-чиновников, которые «переобулись» во время паводка.
1. Полпред Владимир Якушев
Фото: пресс-служба полпредства УрФО
Крайне скромный и даже слегка небрежный стиль выбрал полпред УрФО Владимир Якушев. Сапоги и спортивная кофта — настолько непривычный образ для полпреда, что работающие на территории паводка чиновники и журналисты перестали узнавать политика. Так Якушев избавился от ненужного внимания к своей персоне со стороны окружающих.
2. Губернатор Александр Моор
Фото: правительство Тюменской области
Глава Тюменской области Александр Моор на период паводков переоделся в свитер с нашивкой герба Тюменской области и флага России. Кофта стильно сочетается с головным убором, выглядит строго и брутально.
3. Глава Ишима Федор Шишкин
Фото: пресс-служба мэра Ишима
Мэр затопленного Ишима предпочел надеть именную военную форму с символикой армии России. Образ демонстрирует в прямом смысле «боевую» готовность к паводку.
4. Замгубернатора по АПК Владимир Чейметов
Фото: URA.RU
Замгубернатора Владимир Чейметов на протяжении всех дней паводка выходил на связь с жителями региона в куртке цвета хаки. В этой же куртке он работал «в поле», в Ишимском районе.
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С приходом «большой воды» первые лица Тюменской области активно меняют свой имидж. Привычные костюмы и галстуки сменились на форму цвета хаки и резиновые сапоги. URA.RU подготовило подборку топ-чиновников, которые «переобулись» во время паводка. 1. Полпред Владимир Якушев Крайне скромный и даже слегка небрежный стиль выбрал полпред УрФО Владимир Якушев. Сапоги и спортивная кофта — настолько непривычный образ для полпреда, что работающие на территории паводка чиновники и журналисты перестали узнавать политика. Так Якушев избавился от ненужного внимания к своей персоне со стороны окружающих. 2. Губернатор Александр Моор Глава Тюменской области Александр Моор на период паводков переоделся в свитер с нашивкой герба Тюменской области и флага России. Кофта стильно сочетается с головным убором, выглядит строго и брутально. 3. Глава Ишима Федор Шишкин Мэр затопленного Ишима предпочел надеть именную военную форму с символикой армии России. Образ демонстрирует в прямом смысле «боевую» готовность к паводку. 4. Замгубернатора по АПК Владимир Чейметов Замгубернатора Владимир Чейметов на протяжении всех дней паводка выходил на связь с жителями региона в куртке цвета хаки. В этой же куртке он работал «в поле», в Ишимском районе.