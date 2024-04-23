23 апреля 2024

Жителя Тюменской области убили из-за стопки водки

Житель Тюменской области убил друга, который хотел выпить его водку
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Исетского района убил друга, который хотел выпить его водку Фото:

Житель Исетского района (Тюменская область) убил приятеля из-за того, что во время застолья тот захотел выпить его стопку водки. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«В суде мужчина свою вину признал. Пояснил, что потерпевший во время распития спиртного хотел забрать у него и выпить остатки водки, хотя спиртное покупал он на свои деньги, поэтому и ударил его. А когда понял, что приятель от полученного удара умер, испугался и решил спрятать тело», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Преступление произошло 15 октября 2022 года. После совершения убийства злоумышленник и его брат завернули труп убитого в ковер и скинули в реку. Тело было обнаружено местными жителями в мае 2023 года.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Осужденный также должен будет выплатить матери убитого компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

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Житель Исетского района (Тюменская область) убил приятеля из-за того, что во время застолья тот захотел выпить его стопку водки. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «В суде мужчина свою вину признал. Пояснил, что потерпевший во время распития спиртного хотел забрать у него и выпить остатки водки, хотя спиртное покупал он на свои деньги, поэтому и ударил его. А когда понял, что приятель от полученного удара умер, испугался и решил спрятать тело», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Преступление произошло 15 октября 2022 года. После совершения убийства злоумышленник и его брат завернули труп убитого в ковер и скинули в реку. Тело было обнаружено местными жителями в мае 2023 года. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Осужденный также должен будет выплатить матери убитого компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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