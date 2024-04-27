В Челябинской области огласили список трасс на сезон большого ремонта. Инфографика

В Челябинской области в сезон дорожного ремонта работы пройдут на 46 участках
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога в Чурилово. Челябинск, знак, дорожный знак, ремонт дороги
В сезон большого ремонта работы пройдут на десяти участках федеральных трасс региона Фото:

В Челябинской области в апреле дан старт сезона ремонта дорог. О главных работах на участках федеральных и региональных трасс, а также ограничениях движения с мая по август 2024 года — рассказывает URA.RU.

Ремонт на федеральных трассах региона

В дорожный сезон в регионе планируют провести ремонт на десяти участках федеральных трасс. Главным событием сезона станет перевод последнего участка М-5 «Урал» у Миасса в четырехполосное движение, где работы планируют закончить в июне. Продолжится реконструкция М-5 на обходе Сима и ремонт трассы А-310 «Челябинск — граница с Казахстаном», сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». В списке работ:

  • Трасса М-5. Буровзрывные работы на км 1565 — км 1576 в Ашинском районе. Еженедельные перекрытия по вторникам или четвергам с 9:00 до 14:00;
  • Трасса М-5. Устройство четырех полос на км 1780+500 — км 1790+358 вблизи Миасса. Ограничение скорости и реверсивное движение на участках не более 600 метров с 23 апреля по 22 июня. Исключение — утренний и вечерний пик, праздничные, выходные и предпраздничные дни;
  • Трасса М-5. Начало ремонта слоев износа км 1809 — 1820 и на подъезде к Балашихе. Ограничения пока не предусмотрены;
  • Трасса А-310. Ремонт и устройство слоев износа на км 16 — км 20, км 22 — км 25, км 27 — км 31 между Челябинском и Коркино. Движение по одной полосе проезда до 20 сентября;
  • Трасса А-310. Ремонт и устройство слоев износа на км 128 — км 134 и км 143 — км 146 в Троицком районе. Реверсивное движение грузовиков до 1 августа;
  • Трасса А-310. Начало капитального ремонта на км 53 — км 75 от Еманжелинска до Увельского района. Ограничения пока не предусмотрены;
  • Трасса Р-254. Начало ремонта слоев износа км 12 — км 20 на выезде из Челябинска. Ограничения пока не предусмотрены.

Ремонт на региональных трассах

В миндоре региона URA.RU сообщили, что список дорог может дополниться. По данным на апрель, в области планируют провести работы на 36 участках. Об ограничениях будет известно непосредственно перед началом ремонта, уточнили в министерстве. В списке капитальных работ:

  • Реконструкция дороги Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш на участке км 34 — км 40;
  • Капремонт дороги Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш на участке км 22 — км 25;
  • Начало капремонта дороги Аша — Точильный;
  • Капремонт дороги Златоуст — Магнитка;
  • Капремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка;
  • Капдороги Миасское-Черкасово-Сычево, участок км 7- км 13;
  • Капдороги Халитово — Баязитова;
  • Капдороги Кунашак — Дружный — М-5 на участке Карагайкуль — подъезд к Екатеринбургу;
  • Капдороги Кунашак — Дружный — М-5 Подъезд к Екатеринбургу на участке Прибрежный — Карагайкуль;
  • Капдороги Балканы — дорога Нагайбакский — Фершампенуаз;
  • Капдороги Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное, участок км 0 — км 27;
  • Капдороги Обход Челябинска, в том числе развязка на пересечении с дорогой Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым;
  • Капремонт на участке км 38- км 40 перекрестка Обход Западный — Шершни — Северный;
  • Капремонт дороги Уйское — Белово — Токмасский — дорога Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск, участок км 8+263 — км 10+69;
  • Капремонт дороги железнодорожная станция Минка — село Минка;
  • Капремонт дороги деревня Крыжановка — деревня Большаково;
  • Ремонт дороги Обход Чебаркуля.

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В Челябинской области в апреле дан старт сезона ремонта дорог. О главных работах на участках федеральных и региональных трасс, а также ограничениях движения с мая по август 2024 года — рассказывает URA.RU. В дорожный сезон в регионе планируют провести ремонт на десяти участках федеральных трасс. Главным событием сезона станет перевод последнего участка М-5 «Урал» у Миасса в четырехполосное движение, где работы планируют закончить в июне. Продолжится реконструкция М-5 на обходе Сима и ремонт трассы А-310 «Челябинск — граница с Казахстаном», сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». В списке работ: В миндоре региона URA.RU сообщили, что список дорог может дополниться. По данным на апрель, в области планируют провести работы на 36 участках. Об ограничениях будет известно непосредственно перед началом ремонта, уточнили в министерстве. В списке капитальных работ:
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