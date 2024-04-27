В Челябинской области в апреле дан старт сезона ремонта дорог. О главных работах на участках федеральных и региональных трасс, а также ограничениях движения с мая по август 2024 года — рассказывает URA.RU.
Ремонт на федеральных трассах региона
В дорожный сезон в регионе планируют провести ремонт на десяти участках федеральных трасс. Главным событием сезона станет перевод последнего участка М-5 «Урал» у Миасса в четырехполосное движение, где работы планируют закончить в июне. Продолжится реконструкция М-5 на обходе Сима и ремонт трассы А-310 «Челябинск — граница с Казахстаном», сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». В списке работ:
- Трасса М-5. Буровзрывные работы на км 1565 — км 1576 в Ашинском районе. Еженедельные перекрытия по вторникам или четвергам с 9:00 до 14:00;
- Трасса М-5. Устройство четырех полос на км 1780+500 — км 1790+358 вблизи Миасса. Ограничение скорости и реверсивное движение на участках не более 600 метров с 23 апреля по 22 июня. Исключение — утренний и вечерний пик, праздничные, выходные и предпраздничные дни;
- Трасса М-5. Начало ремонта слоев износа км 1809 — 1820 и на подъезде к Балашихе. Ограничения пока не предусмотрены;
- Трасса А-310. Ремонт и устройство слоев износа на км 16 — км 20, км 22 — км 25, км 27 — км 31 между Челябинском и Коркино. Движение по одной полосе проезда до 20 сентября;
- Трасса А-310. Ремонт и устройство слоев износа на км 128 — км 134 и км 143 — км 146 в Троицком районе. Реверсивное движение грузовиков до 1 августа;
- Трасса А-310. Начало капитального ремонта на км 53 — км 75 от Еманжелинска до Увельского района. Ограничения пока не предусмотрены;
- Трасса Р-254. Начало ремонта слоев износа км 12 — км 20 на выезде из Челябинска. Ограничения пока не предусмотрены.
Ремонт на региональных трассах
В миндоре региона URA.RU сообщили, что список дорог может дополниться. По данным на апрель, в области планируют провести работы на 36 участках. Об ограничениях будет известно непосредственно перед началом ремонта, уточнили в министерстве. В списке капитальных работ:
- Реконструкция дороги Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш на участке км 34 — км 40;
- Капремонт дороги Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш на участке км 22 — км 25;
- Начало капремонта дороги Аша — Точильный;
- Капремонт дороги Златоуст — Магнитка;
- Капремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка;
- Капдороги Миасское-Черкасово-Сычево, участок км 7- км 13;
- Капдороги Халитово — Баязитова;
- Капдороги Кунашак — Дружный — М-5 на участке Карагайкуль — подъезд к Екатеринбургу;
- Капдороги Кунашак — Дружный — М-5 Подъезд к Екатеринбургу на участке Прибрежный — Карагайкуль;
- Капдороги Балканы — дорога Нагайбакский — Фершампенуаз;
- Капдороги Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное, участок км 0 — км 27;
- Капдороги Обход Челябинска, в том числе развязка на пересечении с дорогой Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым;
- Капремонт на участке км 38- км 40 перекрестка Обход Западный — Шершни — Северный;
- Капремонт дороги Уйское — Белово — Токмасский — дорога Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск, участок км 8+263 — км 10+69;
- Капремонт дороги железнодорожная станция Минка — село Минка;
- Капремонт дороги деревня Крыжановка — деревня Большаково;
- Ремонт дороги Обход Чебаркуля.
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