В Челябинской области огласили список трасс на сезон большого ремонта. Инфографика

В Челябинской области в сезон дорожного ремонта работы пройдут на 46 участках

27 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В сезон большого ремонта работы пройдут на десяти участках федеральных трасс региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в апреле дан старт сезона ремонта дорог. О главных работах на участках федеральных и региональных трасс, а также ограничениях движения с мая по август 2024 года — рассказывает URA.RU. Ремонт на федеральных трассах региона В дорожный сезон в регионе планируют провести ремонт на десяти участках федеральных трасс. Главным событием сезона станет перевод последнего участка М-5 «Урал» у Миасса в четырехполосное движение, где работы планируют закончить в июне. Продолжится реконструкция М-5 на обходе Сима и ремонт трассы А-310 «Челябинск — граница с Казахстаном», сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». В списке работ: Трасса М-5. Буровзрывные работы на км 1565 — км 1576 в Ашинском районе. Еженедельные перекрытия по вторникам или четвергам с 9:00 до 14:00;

Трасса М-5. Устройство четырех полос на км 1780+500 — км 1790+358 вблизи Миасса. Ограничение скорости и реверсивное движение на участках не более 600 метров с 23 апреля по 22 июня. Исключение — утренний и вечерний пик, праздничные, выходные и предпраздничные дни;

Трасса М-5. Начало ремонта слоев износа км 1809 — 1820 и на подъезде к Балашихе. Ограничения пока не предусмотрены;

Трасса А-310. Ремонт и устройство слоев износа на км 16 — км 20, км 22 — км 25, км 27 — км 31 между Челябинском и Коркино. Движение по одной полосе проезда до 20 сентября;

Трасса А-310. Ремонт и устройство слоев износа на км 128 — км 134 и км 143 — км 146 в Троицком районе. Реверсивное движение грузовиков до 1 августа;

Трасса А-310. Начало капитального ремонта на км 53 — км 75 от Еманжелинска до Увельского района. Ограничения пока не предусмотрены;

Трасса Р-254. Начало ремонта слоев износа км 12 — км 20 на выезде из Челябинска. Ограничения пока не предусмотрены. Ремонт на региональных трассах В миндоре региона URA.RU сообщили, что список дорог может дополниться. По данным на апрель, в области планируют провести работы на 36 участках. Об ограничениях будет известно непосредственно перед началом ремонта, уточнили в министерстве. В списке капитальных работ: Реконструкция дороги Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш на участке км 34 — км 40;

Капремонт дороги Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш на участке км 22 — км 25;

Начало капремонта дороги Аша — Точильный;

Капремонт дороги Златоуст — Магнитка;

Капремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка;

Капдороги Миасское-Черкасово-Сычево, участок км 7- км 13;

Капдороги Халитово — Баязитова;

Капдороги Кунашак — Дружный — М-5 на участке Карагайкуль — подъезд к Екатеринбургу;

Капдороги Кунашак — Дружный — М-5 Подъезд к Екатеринбургу на участке Прибрежный — Карагайкуль;

Капдороги Балканы — дорога Нагайбакский — Фершампенуаз;

Капдороги Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное, участок км 0 — км 27;

Капдороги Обход Челябинска, в том числе развязка на пересечении с дорогой Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым;

Капремонт на участке км 38- км 40 перекрестка Обход Западный — Шершни — Северный;

Капремонт дороги Уйское — Белово — Токмасский — дорога Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск, участок км 8+263 — км 10+69;

Капремонт дороги железнодорожная станция Минка — село Минка;

Капремонт дороги деревня Крыжановка — деревня Большаково;

Ремонт дороги Обход Чебаркуля. URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в апреле дан старт сезона ремонта дорог. О главных работах на участках федеральных и региональных трасс, а также ограничениях движения с мая по август 2024 года — рассказывает URA.RU. В дорожный сезон в регионе планируют провести ремонт на десяти участках федеральных трасс. Главным событием сезона станет перевод последнего участка М-5 «Урал» у Миасса в четырехполосное движение, где работы планируют закончить в июне. Продолжится реконструкция М-5 на обходе Сима и ремонт трассы А-310 «Челябинск — граница с Казахстаном», сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». В списке работ: В миндоре региона URA.RU сообщили, что список дорог может дополниться. По данным на апрель, в области планируют провести работы на 36 участках. Об ограничениях будет известно непосредственно перед началом ремонта, уточнили в министерстве. В списке капитальных работ: