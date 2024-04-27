Пермские власти готовятся к сложному пожароопасному сезону

Пожароопасный сезон 2024 года в Пермском крае будет таким же непростым, как в прошлом году. Об этом на заседании правительства региона 27 апреля заявил глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцести «ВКонтакте».
«По предварительному прогнозу погоды, новый лесопожарный сезон будет таким же непростым, как в 2023 году. Мы ожидаем высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности в жаркое и засушливое лето», — отметил Беланович.
Несмотря на то, что запасы снега были выше нормы, теплая весна привела к выпариванию влаги из почвы. А это «отрицательно скажется на общей картине года», объяснил министр. Самыми пожароопасными в Прикамье являются Гайнский, Чердынский, Нытвенский, Краснокамский и Чайковский округа. В 2023 году в Прикамье было 713 пожаров.
Беланович отметил, что все подготовительные мероприятия уже проведены. Рослесохрана после проверки признала, что регион готов к пожароопасному сезону.
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Пожароопасный сезон 2024 года в Пермском крае будет таким же непростым, как в прошлом году. Об этом на заседании правительства региона 27 апреля заявил глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцести «ВКонтакте». «По предварительному прогнозу погоды, новый лесопожарный сезон будет таким же непростым, как в 2023 году. Мы ожидаем высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности в жаркое и засушливое лето», — отметил Беланович. Несмотря на то, что запасы снега были выше нормы, теплая весна привела к выпариванию влаги из почвы. А это «отрицательно скажется на общей картине года», объяснил министр. Самыми пожароопасными в Прикамье являются Гайнский, Чердынский, Нытвенский, Краснокамский и Чайковский округа. В 2023 году в Прикамье было 713 пожаров. Беланович отметил, что все подготовительные мероприятия уже проведены. Рослесохрана после проверки признала, что регион готов к пожароопасному сезону.