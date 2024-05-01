01 мая 2024

«Ведомости»: ротация в правительстве РФ может коснуться вице-премьера Абрамченко

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, абрамченко виктория
Виктория Абрамченко может занять пост председателя Счетной палаты Фото:

Процесс кадровых перестановок в правительстве России может коснуться вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей Минсельхоз, Минприроды, Сибирский федеральный округ, четыре агентства и три федеральные службы. Об этом сообщили источники.

«Уход Абрамченко из правительства обсуждался с 2023 года, но среди возможных путей для кадрового маневра не было шагов, подразумевающих лишения ее серьезного аппаратного статуса», — рассказал один из источников газеты «Ведомости». Он отметил, что под вице-премьера могла держаться позиция председателя Счетной палаты, которая вакантна с ноября 2022 года.

Другой источник издания подчеркнул, что Абрамченко «скромно себя чувствовала» на посту вице-премьера, поэтому с высокой вероятностью покинет должность. Однако он уточнил, что тема экологии в последнее время становится все важнее и важнее.

Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти. В таком случае на должности региональных глав будут назначены экс-чиновники из правительства, следует из исследования холдинга «Минченко консалтинг».

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Процесс кадровых перестановок в правительстве России может коснуться вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей Минсельхоз, Минприроды, Сибирский федеральный округ, четыре агентства и три федеральные службы. Об этом сообщили источники. «Уход Абрамченко из правительства обсуждался с 2023 года, но среди возможных путей для кадрового маневра не было шагов, подразумевающих лишения ее серьезного аппаратного статуса», — рассказал один из источников газеты «Ведомости». Он отметил, что под вице-премьера могла держаться позиция председателя Счетной палаты, которая вакантна с ноября 2022 года. Другой источник издания подчеркнул, что Абрамченко «скромно себя чувствовала» на посту вице-премьера, поэтому с высокой вероятностью покинет должность. Однако он уточнил, что тема экологии в последнее время становится все важнее и важнее. Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти. В таком случае на должности региональных глав будут назначены экс-чиновники из правительства, следует из исследования холдинга «Минченко консалтинг».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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