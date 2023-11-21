21 ноября 2023

Часть губернаторов перейдут в федеральные органы власти после выборов президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , ящик для голосования, выборы2023, выборы в гордуму
После президентских выборов в России прогнозируется ротация губернаторов Фото:

После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, некоторые губернаторы могут войти в новый состав федеральных органов власти. Об этом говорится в 15-м рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг» (есть в распоряжении URA.RU).

«Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти. Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации», — указано в исследовании холдинга «Минченко консалтинг».

В исследовании подчеркивается, что высокая вероятность перехода части губернаторов-«технократов» в федеральные органы власти обусловлена их заинтересованностью в повышении своего статуса. Возможность такого развития событий подтверждается назначением в 2018 году на должности федеральных министров губернаторов Владимира Якушева (Тюменская область) и Дмитрия Кобылкина (ЯНАО).

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2023 года заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. Глава страны обратил внимание на важность соблюдения всех демократических процедур.

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После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, некоторые губернаторы могут войти в новый состав федеральных органов власти. Об этом говорится в 15-м рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг» (есть в распоряжении URA.RU). «Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти. Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации», — указано в исследовании холдинга «Минченко консалтинг». В исследовании подчеркивается, что высокая вероятность перехода части губернаторов-«технократов» в федеральные органы власти обусловлена их заинтересованностью в повышении своего статуса. Возможность такого развития событий подтверждается назначением в 2018 году на должности федеральных министров губернаторов Владимира Якушева (Тюменская область) и Дмитрия Кобылкина (ЯНАО). Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2023 года заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. Глава страны обратил внимание на важность соблюдения всех демократических процедур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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