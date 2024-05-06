Госдума приняла закон о создании открытого реестра должников по алиментам

06 мая 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Закон направлен на защиту детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госдума РФ одобрила законопроект о создании реестра должников по алиментам, приняв его сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен правительством России и предполагает дополнение закона «Об исполнительном производстве». «Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно новому документу, реестр будет интегрирован в банк данных исполнительных производств ФССП России и содержать информацию о лицах, привлеченных к ответственности за неуплату алиментов. Должники будут уведомляться о включении в реестр или исключении из него в течение суток, а данные о них будут доступны публично до полного погашения задолженности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума РФ одобрила законопроект о создании реестра должников по алиментам, приняв его сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен правительством России и предполагает дополнение закона «Об исполнительном производстве». «Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно новому документу, реестр будет интегрирован в банк данных исполнительных производств ФССП России и содержать информацию о лицах, привлеченных к ответственности за неуплату алиментов. Должники будут уведомляться о включении в реестр или исключении из него в течение суток, а данные о них будут доступны публично до полного погашения задолженности.