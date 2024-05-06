Госдума приняла закон о создании открытого реестра должников по алиментам

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Клипарт по теме "Дети, школьники". Тюмень, портфель, дети, школьники
Закон направлен на защиту детей Фото:

Госдума РФ одобрила законопроект о создании реестра должников по алиментам, приняв его сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен правительством России и предполагает дополнение закона «Об исполнительном производстве».

«Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно новому документу, реестр будет интегрирован в банк данных исполнительных производств ФССП России и содержать информацию о лицах, привлеченных к ответственности за неуплату алиментов. Должники будут уведомляться о включении в реестр или исключении из него в течение суток, а данные о них будут доступны публично до полного погашения задолженности.

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Госдума РФ одобрила законопроект о создании реестра должников по алиментам, приняв его сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен правительством России и предполагает дополнение закона «Об исполнительном производстве». «Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно новому документу, реестр будет интегрирован в банк данных исполнительных производств ФССП России и содержать информацию о лицах, привлеченных к ответственности за неуплату алиментов. Должники будут уведомляться о включении в реестр или исключении из него в течение суток, а данные о них будут доступны публично до полного погашения задолженности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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