Ирина Текслер вручила подарки женщине, посвятившей себя детям-сиротам. Фото

07 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Первая леди региона поддержала пенсионерку, 30 лет жизни посвятившую помощи детям-сиротам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина приехала поздравить с Пасхой председателя благотворительного фонда помощи детям-сиротам Надежду Батист. Первая леди региона поддержала пенсионерку, 30 лет жизни посвятившую благотворительной работе. Она вручила ей медицинскую кровать и кислородный концентратор. «Батист Надежда Алексеевна — председатель благотворительного фонда помощи детям-сиротам „Надежда“. В этом году ей исполняется 75 лет, и почти 30 из них она отдала помощи детям. Сейчас она вернулась с реабилитации, и мы пришли поздравить ее со Светлой Пасхой, и привезли специальную многофункциональную медицинскую кровать и кислородный концентратор», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Как отметила супруга губернатора, многие в Челябинске хорошо знают Надежду Батист, ведь она провела десятки социальных проектов, за плечами женщины множество спасенных судеб. Несмотря на осложнения после covid 19, который сильно пошатнул здоровье пожилой леди, она продолжает свое дело, потому что в детях ее жизнь. По словам супруги губернатора, на данный момент Батист при поддержке НКО «Фонд 2020» продолжает лечение и реабилитацию в Санатории «Урал», но она не задерживается надолго в больничной палате, с головой уходит в работу. Батист занимается организацией грандиозных праздников для детей-сирот, добивается их отдыха в летних загородных лагерях, заготавливает на зиму провизию для ребят. Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина приехала поздравить с Пасхой председателя благотворительного фонда помощи детям-сиротам Надежду Батист Фото: telegram-канал Ирины Текслер Ирина Текслер подарила пожилой леди медицинскую кровать и кислородный концентратор Фото: telegram-канал Ирины Текслер В этом году Надежде Батист исполняется 75 лет, и почти 30 из них она отдала помощи детям Фото: telegram-канал Ирины Текслер Несмотря на осложнения после covid 19, который сильно пошатнул здоровье Надежды, она продолжает свое дело, потому что в детях ее жизнь Фото: telegram-канал Ирины Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина приехала поздравить с Пасхой председателя благотворительного фонда помощи детям-сиротам Надежду Батист. Первая леди региона поддержала пенсионерку, 30 лет жизни посвятившую благотворительной работе. Она вручила ей медицинскую кровать и кислородный концентратор. «Батист Надежда Алексеевна — председатель благотворительного фонда помощи детям-сиротам „Надежда“. В этом году ей исполняется 75 лет, и почти 30 из них она отдала помощи детям. Сейчас она вернулась с реабилитации, и мы пришли поздравить ее со Светлой Пасхой, и привезли специальную многофункциональную медицинскую кровать и кислородный концентратор», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Как отметила супруга губернатора, многие в Челябинске хорошо знают Надежду Батист, ведь она провела десятки социальных проектов, за плечами женщины множество спасенных судеб. Несмотря на осложнения после covid 19, который сильно пошатнул здоровье пожилой леди, она продолжает свое дело, потому что в детях ее жизнь. По словам супруги губернатора, на данный момент Батист при поддержке НКО «Фонд 2020» продолжает лечение и реабилитацию в Санатории «Урал», но она не задерживается надолго в больничной палате, с головой уходит в работу. Батист занимается организацией грандиозных праздников для детей-сирот, добивается их отдыха в летних загородных лагерях, заготавливает на зиму провизию для ребят.