Путин определил основы в области исторического просвещения россиян

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин подписал указ об Основах государственной политики в области исторического просвещения Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения. Глава государства 8 мая подписал соответствующий указ.

«В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ „О стратегическом планировании в Российской Федерации“ постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», — говорится в тексте указа. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Документом определяются цели, принципы, задачи и механизмы реализации госполитики в области исторического просвещения. Стратегия предполагает единую методику преподавания истории. Цель — формирование общероссийской гражданской идентичности. В том числе речь об укреплении Русского мира.

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Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения. Глава государства 8 мая подписал соответствующий указ. «В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ „О стратегическом планировании в Российской Федерации“ постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», — говорится в тексте указа. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Документом определяются цели, принципы, задачи и механизмы реализации госполитики в области исторического просвещения. Стратегия предполагает единую методику преподавания истории. Цель — формирование общероссийской гражданской идентичности. В том числе речь об укреплении Русского мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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