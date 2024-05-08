Путин определил основы в области исторического просвещения россиян

08 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ об Основах государственной политики в области исторического просвещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения. Глава государства 8 мая подписал соответствующий указ. «В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ „О стратегическом планировании в Российской Федерации“ постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», — говорится в тексте указа. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Документом определяются цели, принципы, задачи и механизмы реализации госполитики в области исторического просвещения. Стратегия предполагает единую методику преподавания истории. Цель — формирование общероссийской гражданской идентичности. В том числе речь об укреплении Русского мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения. Глава государства 8 мая подписал соответствующий указ. «В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ „О стратегическом планировании в Российской Федерации“ постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», — говорится в тексте указа. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Документом определяются цели, принципы, задачи и механизмы реализации госполитики в области исторического просвещения. Стратегия предполагает единую методику преподавания истории. Цель — формирование общероссийской гражданской идентичности. В том числе речь об укреплении Русского мира.