По требованию прокуратуры на 1,6 млрд рублей выросли траты на челябинских сирот

08 мая 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла решить жилищный вопрос детей-сирот Фото: Александр Кулаковский © URA.RU После вмешательства прокуратуры в Челябинской области увеличились на 1,6 млрд рублей расходы на детей-сирот. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, разбирательство началось с обращения молодого человека без жилья из Сатки. «По результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в регионе увеличены расходные обязательства бюджета на жилье для детей-сирот до 1,6 млрд рублей. В ведомство поступило обращение жителя Челябинской области о нарушении жилищных прав опекаемого лица», — сообщили в Генпрокуратуре. В результате проверки, инициированной после обращения гражданина, было выявлено нарушение жилищных прав сироты. Молодой человек с восьми лет был под опекой и не получил положенное по закону жилье. После вмешательства прокуратуры суд обязал местные власти Сатки предоставить ему благоустроенное жилье. В результате мер, принятых надзорным ведомством, Саткинскому району на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено порядка 68 млн рублей. В 2023 году было направлено лишь 11,7 млн рублей. В целом по региону, учтя предложения надзорного ведомства, расходы на эти цели увеличены на 39% и составили 1,6 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После вмешательства прокуратуры в Челябинской области увеличились на 1,6 млрд рублей расходы на детей-сирот. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, разбирательство началось с обращения молодого человека без жилья из Сатки. «По результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в регионе увеличены расходные обязательства бюджета на жилье для детей-сирот до 1,6 млрд рублей. В ведомство поступило обращение жителя Челябинской области о нарушении жилищных прав опекаемого лица», — сообщили в Генпрокуратуре. В результате проверки, инициированной после обращения гражданина, было выявлено нарушение жилищных прав сироты. Молодой человек с восьми лет был под опекой и не получил положенное по закону жилье. После вмешательства прокуратуры суд обязал местные власти Сатки предоставить ему благоустроенное жилье. В результате мер, принятых надзорным ведомством, Саткинскому району на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено порядка 68 млн рублей. В 2023 году было направлено лишь 11,7 млн рублей. В целом по региону, учтя предложения надзорного ведомства, расходы на эти цели увеличены на 39% и составили 1,6 млрд рублей.