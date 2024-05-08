По требованию прокуратуры на 1,6 млрд рублей выросли траты на челябинских сирот

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура помогла решить жилищный вопрос детей-сирот Фото:

После вмешательства прокуратуры в Челябинской области увеличились на 1,6 млрд рублей расходы на детей-сирот. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, разбирательство началось с обращения молодого человека без жилья из Сатки.

«По результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в регионе увеличены расходные обязательства бюджета на жилье для детей-сирот до 1,6 млрд рублей. В ведомство поступило обращение жителя Челябинской области о нарушении жилищных прав опекаемого лица», — сообщили в Генпрокуратуре.

В результате проверки, инициированной после обращения гражданина, было выявлено нарушение жилищных прав сироты. Молодой человек с восьми лет был под опекой и не получил положенное по закону жилье. После вмешательства прокуратуры суд обязал местные власти Сатки предоставить ему благоустроенное жилье.

В результате мер, принятых надзорным ведомством, Саткинскому району на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено порядка 68 млн рублей. В 2023 году было направлено лишь 11,7 млн рублей. В целом по региону, учтя предложения надзорного ведомства, расходы на эти цели увеличены на 39% и составили 1,6 млрд рублей.

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После вмешательства прокуратуры в Челябинской области увеличились на 1,6 млрд рублей расходы на детей-сирот. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, разбирательство началось с обращения молодого человека без жилья из Сатки. «По результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в регионе увеличены расходные обязательства бюджета на жилье для детей-сирот до 1,6 млрд рублей. В ведомство поступило обращение жителя Челябинской области о нарушении жилищных прав опекаемого лица», — сообщили в Генпрокуратуре. В результате проверки, инициированной после обращения гражданина, было выявлено нарушение жилищных прав сироты. Молодой человек с восьми лет был под опекой и не получил положенное по закону жилье. После вмешательства прокуратуры суд обязал местные власти Сатки предоставить ему благоустроенное жилье. В результате мер, принятых надзорным ведомством, Саткинскому району на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено порядка 68 млн рублей. В 2023 году было направлено лишь 11,7 млн рублей. В целом по региону, учтя предложения надзорного ведомства, расходы на эти цели увеличены на 39% и составили 1,6 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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