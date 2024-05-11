В Курганской области ожидаются заморозки и снегопад

В Курганской области 13 мая ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля со смешанными осадками в виде дождя и снега. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Ухудшение прогнозов на 13 мая. Утром 13 мая на северо-западе области ожидается кратковременное понижение температуры до одного градуса ниже нуля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45».
По словам синоптика, в западных, северо-западных и центральных округах Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами может быть установление временного снежного покрова.
Сообщалось, что на территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщали жители Далматово и Катайска, называя май «девятым зимним месяцем».
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В Курганской области 13 мая ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля со смешанными осадками в виде дождя и снега. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ухудшение прогнозов на 13 мая. Утром 13 мая на северо-западе области ожидается кратковременное понижение температуры до одного градуса ниже нуля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45». По словам синоптика, в западных, северо-западных и центральных округах Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами может быть установление временного снежного покрова. Сообщалось, что на территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщали жители Далматово и Катайска, называя май «девятым зимним месяцем».