11 мая 2024
10 мая 2024

В Курганской области ожидаются заморозки и снегопад

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В некоторых округах ожидаются снег с дождем Фото:

В Курганской области 13 мая ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля со смешанными осадками в виде дождя и снега. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Ухудшение прогнозов на 13 мая. Утром 13 мая на северо-западе области ожидается кратковременное понижение температуры до одного градуса ниже нуля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45».

По словам синоптика, в западных, северо-западных и центральных округах Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами может быть установление временного снежного покрова.

Сообщалось, что на территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщали жители Далматово и Катайска, называя май «девятым зимним месяцем».

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В Курганской области 13 мая ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля со смешанными осадками в виде дождя и снега. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ухудшение прогнозов на 13 мая. Утром 13 мая на северо-западе области ожидается кратковременное понижение температуры до одного градуса ниже нуля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45». По словам синоптика, в западных, северо-западных и центральных округах Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами может быть установление временного снежного покрова. Сообщалось, что на территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщали жители Далматово и Катайска, называя май «девятым зимним месяцем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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