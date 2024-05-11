В Курганской области ожидаются заморозки и снегопад

12 мая 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

В некоторых округах ожидаются снег с дождем Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области 13 мая ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля со смешанными осадками в виде дождя и снега. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ухудшение прогнозов на 13 мая. Утром 13 мая на северо-западе области ожидается кратковременное понижение температуры до одного градуса ниже нуля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45». По словам синоптика, в западных, северо-западных и центральных округах Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами может быть установление временного снежного покрова. Сообщалось, что на территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщали жители Далматово и Катайска, называя май «девятым зимним месяцем». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 13 мая ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля со смешанными осадками в виде дождя и снега. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ухудшение прогнозов на 13 мая. Утром 13 мая на северо-западе области ожидается кратковременное понижение температуры до одного градуса ниже нуля», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45». По словам синоптика, в западных, северо-западных и центральных округах Курганской области прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами может быть установление временного снежного покрова. Сообщалось, что на территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщали жители Далматово и Катайска, называя май «девятым зимним месяцем».