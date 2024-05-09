В Курганской области выпал снег после 20-градусного тепла. Видео

10 мая 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

В Далматовском и Катайском округах 10 мая выпал снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщают местные группы Далматовского и Катайского округов в соцсети «ВКонтакте», прикрепляя фото и видео заснеженных дворов и улиц. «Люблю снежок в начале мая… Шел май — девятый зимний месяц, если считать от сентября. Май, снег, метель и скоро лыжи», — обсуждают курганцы в группе «Подслушано в Далматово». В группе «Типичный Катайск» также опубликовано видео с идущим снегом. В Кургане 8—9 мая сохранялась температура воздуха до 20 градусов тепла. Позже синоптики Курганского ЦГМС сообщили, что в регион идут заморозки, с температурой ночью до 3 градусов ниже нуля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщают местные группы Далматовского и Катайского округов в соцсети «ВКонтакте», прикрепляя фото и видео заснеженных дворов и улиц. «Люблю снежок в начале мая… Шел май — девятый зимний месяц, если считать от сентября. Май, снег, метель и скоро лыжи», — обсуждают курганцы в группе «Подслушано в Далматово». В группе «Типичный Катайск» также опубликовано видео с идущим снегом. В Кургане 8—9 мая сохранялась температура воздуха до 20 градусов тепла. Позже синоптики Курганского ЦГМС сообщили, что в регион идут заморозки, с температурой ночью до 3 градусов ниже нуля.