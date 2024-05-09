09 мая 2024

В Курганской области выпал снег после 20-градусного тепла. Видео

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Первый снег. Курган, лес, заморозки, первый снег
В Далматовском и Катайском округах 10 мая выпал снег Фото:

На территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщают местные группы Далматовского и Катайского округов в соцсети «ВКонтакте», прикрепляя фото и видео заснеженных дворов и улиц.

«Люблю снежок в начале мая… Шел май — девятый зимний месяц, если считать от сентября. Май, снег, метель и скоро лыжи», — обсуждают курганцы в группе «Подслушано в Далматово». В группе «Типичный Катайск» также опубликовано видео с идущим снегом.

В Кургане 8—9 мая сохранялась температура воздуха до 20 градусов тепла. Позже синоптики Курганского ЦГМС сообщили, что в регион идут заморозки, с температурой ночью до 3 градусов ниже нуля.

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На территории Курганской области 10 мая снова выпал снег. Об этом сообщают местные группы Далматовского и Катайского округов в соцсети «ВКонтакте», прикрепляя фото и видео заснеженных дворов и улиц. «Люблю снежок в начале мая… Шел май — девятый зимний месяц, если считать от сентября. Май, снег, метель и скоро лыжи», — обсуждают курганцы в группе «Подслушано в Далматово». В группе «Типичный Катайск» также опубликовано видео с идущим снегом. В Кургане 8—9 мая сохранялась температура воздуха до 20 градусов тепла. Позже синоптики Курганского ЦГМС сообщили, что в регион идут заморозки, с температурой ночью до 3 градусов ниже нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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