Что нужно успеть сделать в огороде в мае, чтобы собрать большой урожай

В мае на огороде нужно сделать много работы, чтобы осенью собрать хороший урожай

14 мая 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Оптимальное время для посева обеспечит хороший урожай Фото: Илья Московец © URA.RU Май является самым активным месяцем для огородников, поскольку именно в этот период нужно сделать основную работу, чтобы осенью собрать большой урожай. Правильная подпитка почвы, выбор времени посевов и своевременная обработка деревьев и кустарников являются залогом успеха. В материале URA.RU перечислены все самые важные дела, которые в обязательном порядке нужно выполнить в саду и огороде. С чего начать огородные работы В начале мая необходимо навести порядок на огородах и в садах, подготовить грядки к посадкам. Для этого землю нужно очистить от мусора и листвы. Подготовка почвы к посадкам разнится в зависимости от взглядов садоводов: кто-то перекапывает или проходит культиватором по всему участку, кто-то просто подрезает сорняки на грядках. В любом случае будет не лишним прогреть грядки, накрывая их в солнечные дни пленкой. Новость по теме Что делать со старой листвой на даче Почву нужно подкормить. Для этого подойдет калий, фосфор и азот, которые входят в состав многих универсальных удобрений. Следует смешать мелкие гранулы с водой или просто разбросать их в ограниченных пропорциях, указанных на упаковке. Посадка овощных культур В мае принято садить картошку. За месяц должны быть высажены все овощные культуры, такие как свекла, морковь, горох, редис, кабачки, тыква, фасоль и прочее. Эксперты рекомендуют уделить внимание соседству. К примеру, картошку и баклажаны не стоит сажать рядом, поскольку есть риск перехода колорадского жука с картофеля. С наступлением тепла можно переносить томаты, перец, баклажаны и огурцы на постоянное место в грунт. С посадкой не нужно торопиться, так как заморозки еще могут наступить. Способ размножения ягодных кустарников Май — это подходящее временем для размножения ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника). Одним из самых простых и эффективных способов является размножение отводками. Для этого потребуется взять крепкую ветку кустарника и, не отрезая ее, пригнуть к земле. Затем следует вырыть небольшую ямку, наполнить ее грунтом и положить туда побег. Далее необходимо засыпать все это землей и зафиксировать скобой. В течение лета на ветке должны появиться корни, вырастет небольшой саженец. В следующем году его можно будет отделить от взрослого куста. Прополка и рыхление клубники — обязательные процедуры К обязательным майским работам относится уход за клубникой (садовой земляникой). В конце апреля либо в начале мая нужно сделать первое рыхление. При этом будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует попаданию воздуха к корням. Отсутствие кислорода пагубно сказывается на росте и развитии культуры. Одновременно с этим занимаются прополкой и первой подкормкой клубники. Клубника является очень отзывчивой к рыхлению почвы, поэту работу надо делать аккуратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как защитить сад от вредителей и заморозков С появлением тепла активизируются тля, листовертка, яблонный цветоед, трипсы и другие вредители. Борьбу с ними надо начинать незамедлительно. Рекомендуется проводить опрыскивание деревьев и кустарников биологическими препаратами непосредственно перед цветением. С подробной инструкцией можно познакомиться в материале нашего агентства. Не стоит забывать о майских ночных заморозках. Чтобы не погубить свой урожай, требуется внимательно следить за прогнозом погоды. Для спасения деревьев и кустарников садоводы используют различные способы. Самые распространенные — дождевание, полив и задымление. Смородина требует отдельного внимания Одним из самых серьезных заболеваний смородины является реверсия или махровость. Определить ее можно по деформации куста. Листья приобретают темно-зеленый цвет, а вместо пяти лопастей превращаются в трехлопастные. Пестик и тычинки цветка похожи на лепестки фиолетового цвета. При первых признаках побеги нужно обрезать и сжигать. Если болезнь запущена, куст следует удалить полностью. Реверсию распространяют тля и почковый клещ, поэтому в первые годы после посадки нужно регулярно осматривать кусты смородины на наличие вредителей. Плоды смородины используют для приготовления варенья, выпечки, компотов, вин и ликеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Садоводы советуют заманить пчел на кусты клубники В отличие от цветущих деревьев, клубника не обладает сильным ароматом. Пчелы нередко облетают ее стороной. Садоводы советуют приманивать пчел, используя небольшую уловку. Для этого нужно 400 грамм сахара растворить в литре воды и добавить несколько цветков клубники. Утром необходимо опрыскать кусты сладким сиропом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Май является самым активным месяцем для огородников, поскольку именно в этот период нужно сделать основную работу, чтобы осенью собрать большой урожай. Правильная подпитка почвы, выбор времени посевов и своевременная обработка деревьев и кустарников являются залогом успеха. В материале URA.RU перечислены все самые важные дела, которые в обязательном порядке нужно выполнить в саду и огороде. В начале мая необходимо навести порядок на огородах и в садах, подготовить грядки к посадкам. Для этого землю нужно очистить от мусора и листвы. Подготовка почвы к посадкам разнится в зависимости от взглядов садоводов: кто-то перекапывает или проходит культиватором по всему участку, кто-то просто подрезает сорняки на грядках. В любом случае будет не лишним прогреть грядки, накрывая их в солнечные дни пленкой. Почву нужно подкормить. Для этого подойдет калий, фосфор и азот, которые входят в состав многих универсальных удобрений. Следует смешать мелкие гранулы с водой или просто разбросать их в ограниченных пропорциях, указанных на упаковке. В мае принято садить картошку. За месяц должны быть высажены все овощные культуры, такие как свекла, морковь, горох, редис, кабачки, тыква, фасоль и прочее. Эксперты рекомендуют уделить внимание соседству. К примеру, картошку и баклажаны не стоит сажать рядом, поскольку есть риск перехода колорадского жука с картофеля. С наступлением тепла можно переносить томаты, перец, баклажаны и огурцы на постоянное место в грунт. С посадкой не нужно торопиться, так как заморозки еще могут наступить. Май — это подходящее временем для размножения ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника). Одним из самых простых и эффективных способов является размножение отводками. Для этого потребуется взять крепкую ветку кустарника и, не отрезая ее, пригнуть к земле. Затем следует вырыть небольшую ямку, наполнить ее грунтом и положить туда побег. Далее необходимо засыпать все это землей и зафиксировать скобой. В течение лета на ветке должны появиться корни, вырастет небольшой саженец. В следующем году его можно будет отделить от взрослого куста. К обязательным майским работам относится уход за клубникой (садовой земляникой). В конце апреля либо в начале мая нужно сделать первое рыхление. При этом будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует попаданию воздуха к корням. Отсутствие кислорода пагубно сказывается на росте и развитии культуры. Одновременно с этим занимаются прополкой и первой подкормкой клубники. С появлением тепла активизируются тля, листовертка, яблонный цветоед, трипсы и другие вредители. Борьбу с ними надо начинать незамедлительно. Рекомендуется проводить опрыскивание деревьев и кустарников биологическими препаратами непосредственно перед цветением. С подробной инструкцией можно познакомиться в материале нашего агентства. Не стоит забывать о майских ночных заморозках. Чтобы не погубить свой урожай, требуется внимательно следить за прогнозом погоды. Для спасения деревьев и кустарников садоводы используют различные способы. Самые распространенные — дождевание, полив и задымление. Одним из самых серьезных заболеваний смородины является реверсия или махровость. Определить ее можно по деформации куста. Листья приобретают темно-зеленый цвет, а вместо пяти лопастей превращаются в трехлопастные. Пестик и тычинки цветка похожи на лепестки фиолетового цвета. При первых признаках побеги нужно обрезать и сжигать. Если болезнь запущена, куст следует удалить полностью. Реверсию распространяют тля и почковый клещ, поэтому в первые годы после посадки нужно регулярно осматривать кусты смородины на наличие вредителей. В отличие от цветущих деревьев, клубника не обладает сильным ароматом. Пчелы нередко облетают ее стороной. Садоводы советуют приманивать пчел, используя небольшую уловку. Для этого нужно 400 грамм сахара растворить в литре воды и добавить несколько цветков клубники. Утром необходимо опрыскать кусты сладким сиропом.