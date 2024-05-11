Как обработать деревья весной от болезней и вредителей

К обработке сада от болезней и вредителей нужно приступать весной

11 мая 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Своевременная обработка защитит растения от вредителей Фото: Илья Московец © URA.RU Впервые после зимнего периода к обработке сада приступают в конце марта или начале апреля. За короткий промежуток времени нужно защитить растения от вредных насекомых и навести порядок на территории. О том, как правильно подготовиться к обработке, а также о мерах безопасности — в материале URA.RU. Сроки обработки сада весной Рекомендуется начинать обрабатывать свой сад ранней весной. Обычно, к процессу приступают в начале сезона, возвращаются к повторной обработке в середине весны. В зависимости от времени объем требуемых работ может отличаться, пишет РБК. На это оказывают влияние и погодные условия, и состояние растений: набухание почек, цветение и прочее. Основная задача процесса — подготовка сада к цветению и летнему плодоношению. Для этого сразу после наступления первых теплых дней осматривают растения, очищают приствольные круги, формируют кроны там, где это нужно, и обрабатывают сад от вредителей. Последний пункт важно выполнить в максимально сжатые сроки, отмечает издание. С приходом весны на растениях появляются не только почки, но и перезимовавшие вредители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чем обработать деревья от болезней и вредителей В открытых источниках указано, что для весенней обработки подойдут медный купорос, бордоская смесь, препараты на основе хлорокиси меди и мочевина (карбамид). Эксперты утверждают, что нет ничего страшного в том, если местами на участке будет лежать снег и почва не полностью оттает. Важно успеть провести обработку до распускания почек на деревьях и кустарниках. Как правило, для опрыскивания мощные системные инсектициды, которые сохраняются в тканях растений по 20 дней, не применяются. При этом, если ситуация в саду сложная, то для обработки можно взять инсектициды кишечно-контактного действия, разработанные специально для этого. Если побелку смыло осадками или ее вообще не наносили на деревья осенью, сделать это необходимо весной, когда дневная температура днем будет около 5 градусов. Иначе на стволах могут появиться морозобоины. Инвентарь для обработки сада Чтобы приступить к обработке сада, нужно подготовить необходимый инвентарь и средства защиты. В большинстве случаев понадобится садовый опрыскиватель, отмечает РБК. Это спецустройство для распыления жидких химикатов. Работать в саду лучше в одежде, которую не жалко портить. Средства обработки разводят в больших емкостях, к примеру, в ведрах. Подойдет пластиковая тара, так как некоторые вещества могут вступать в реакцию с железом. Для размешивания необходимо использовать чистую и сухую деревянную палку. Разводят состав непосредственно перед нанесением. Делать это лучше прямо на улице. Хранить готовые смеси нежелательно из-за ухудшения их свойств. На одно растение расходуют примерно 2-5 литра разведенного препарата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правила безопасности при обработке Экипировка при опрыскивании должна быть плотной и не промокаемой, чтобы избежать попадания вредных веществ на кожу. Руки следует защитить перчатками, а глаза — специальными очками. Органы дыхания необходимо прикрыть повязкой из 5-6 слоев марли. Многие вещества хорошо сочетаются с другими химикатами. Но это характерно не для всех пестицидов. Чтобы избежать нежелательной реакции, эксперты советуют внимательно изучать свойства составов, которые будут объединены. После процедуры нужно снять одежду и не вносить ее в дом. Грязные предметы необходимо незамедлительно отмыть и постирать, а чистые — сложить в специально отведенном месте, где никто не живет. Затем надо тщательно вымыть с мылом руки и лицо. Рот желательно ополоснуть питьевой водой. Остатки средств после опрыскивания закапывают вдали от жилых помещений, водоемов, колодцев и водоразборных колонок. При этом стоит учитывать, что грунтовые воды должны залегать как можно глубже от выбранного места. Так же образом поступают со всеми просроченными и просыпанными препаратами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые после зимнего периода к обработке сада приступают в конце марта или начале апреля. За короткий промежуток времени нужно защитить растения от вредных насекомых и навести порядок на территории. О том, как правильно подготовиться к обработке, а также о мерах безопасности — в материале URA.RU. Рекомендуется начинать обрабатывать свой сад ранней весной. Обычно, к процессу приступают в начале сезона, возвращаются к повторной обработке в середине весны. В зависимости от времени объем требуемых работ может отличаться, пишет РБК. На это оказывают влияние и погодные условия, и состояние растений: набухание почек, цветение и прочее. Основная задача процесса — подготовка сада к цветению и летнему плодоношению. Для этого сразу после наступления первых теплых дней осматривают растения, очищают приствольные круги, формируют кроны там, где это нужно, и обрабатывают сад от вредителей. Последний пункт важно выполнить в максимально сжатые сроки, отмечает издание. В открытых источниках указано, что для весенней обработки подойдут медный купорос, бордоская смесь, препараты на основе хлорокиси меди и мочевина (карбамид). Эксперты утверждают, что нет ничего страшного в том, если местами на участке будет лежать снег и почва не полностью оттает. Важно успеть провести обработку до распускания почек на деревьях и кустарниках. Как правило, для опрыскивания мощные системные инсектициды, которые сохраняются в тканях растений по 20 дней, не применяются. При этом, если ситуация в саду сложная, то для обработки можно взять инсектициды кишечно-контактного действия, разработанные специально для этого. Если побелку смыло осадками или ее вообще не наносили на деревья осенью, сделать это необходимо весной, когда дневная температура днем будет около 5 градусов. Иначе на стволах могут появиться морозобоины. Чтобы приступить к обработке сада, нужно подготовить необходимый инвентарь и средства защиты. В большинстве случаев понадобится садовый опрыскиватель, отмечает РБК. Это спецустройство для распыления жидких химикатов. Работать в саду лучше в одежде, которую не жалко портить. Средства обработки разводят в больших емкостях, к примеру, в ведрах. Подойдет пластиковая тара, так как некоторые вещества могут вступать в реакцию с железом. Для размешивания необходимо использовать чистую и сухую деревянную палку. Разводят состав непосредственно перед нанесением. Делать это лучше прямо на улице. Хранить готовые смеси нежелательно из-за ухудшения их свойств. Экипировка при опрыскивании должна быть плотной и не промокаемой, чтобы избежать попадания вредных веществ на кожу. Руки следует защитить перчатками, а глаза — специальными очками. Органы дыхания необходимо прикрыть повязкой из 5-6 слоев марли. Многие вещества хорошо сочетаются с другими химикатами. Но это характерно не для всех пестицидов. Чтобы избежать нежелательной реакции, эксперты советуют внимательно изучать свойства составов, которые будут объединены. После процедуры нужно снять одежду и не вносить ее в дом. Грязные предметы необходимо незамедлительно отмыть и постирать, а чистые — сложить в специально отведенном месте, где никто не живет. Затем надо тщательно вымыть с мылом руки и лицо. Рот желательно ополоснуть питьевой водой. Остатки средств после опрыскивания закапывают вдали от жилых помещений, водоемов, колодцев и водоразборных колонок. При этом стоит учитывать, что грунтовые воды должны залегать как можно глубже от выбранного места. Так же образом поступают со всеми просроченными и просыпанными препаратами.