ЦБ сообщил о плановых изменениях на рынке акций

Центральный банк (ЦБ) РФ рассматривает возможность установить минимальный уровень свободного обращения акций для их допуска к организованным торгам. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Банк России изучает целесообразность установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам", — передает слова Набиуллиной "Интерфакс". Она добавила, что доля акций, доступных для обращения, остается невелика, что является проблемой как для начинающих компаний, так и для опытных игроков на рынке.
Банк России собирается выступить с рекомендациями по улучшению прозрачности и предсказуемости процесса IPO, включая опубликование принципов аллокации до начала размещения и предоставление информации о фактической аллокации. ЦБ выражает надежду на рост числа IPO и стремится сделать этот процесс более привлекательным и масштабным, заключила Набиуллина.
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