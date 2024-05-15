ЦБ сообщил о плановых изменениях на рынке акций

ЦБ планирует установить минимальный уровень свободно обращающихся акций на рынке
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ЦБ видит потенциал в росте количества IPO, заявила Эльвира Набиуллина
ЦБ видит потенциал в росте количества IPO, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

Центральный банк (ЦБ) РФ рассматривает возможность установить минимальный уровень свободного обращения акций для их допуска к организованным торгам. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Банк России изучает целесообразность установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам", — передает слова Набиуллиной "Интерфакс". Она добавила, что доля акций, доступных для обращения, остается невелика, что является проблемой как для начинающих компаний, так и для опытных игроков на рынке.

Банк России собирается выступить с рекомендациями по улучшению прозрачности и предсказуемости процесса IPO, включая опубликование принципов аллокации до начала размещения и предоставление информации о фактической аллокации. ЦБ выражает надежду на рост числа IPO и стремится сделать этот процесс более привлекательным и масштабным, заключила Набиуллина.

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Центральный банк (ЦБ) РФ рассматривает возможность установить минимальный уровень свободного обращения акций для их допуска к организованным торгам. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Банк России изучает целесообразность установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам", — передает слова Набиуллиной "Интерфакс". Она добавила, что доля акций, доступных для обращения, остается невелика, что является проблемой как для начинающих компаний, так и для опытных игроков на рынке. Банк России собирается выступить с рекомендациями по улучшению прозрачности и предсказуемости процесса IPO, включая опубликование принципов аллокации до начала размещения и предоставление информации о фактической аллокации. ЦБ выражает надежду на рост числа IPO и стремится сделать этот процесс более привлекательным и масштабным, заключила Набиуллина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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