В многоквартирном доме Кургана обрушилась лестница. Фото

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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд, лестница
В доме на улице Карла Маркса, 95 провалился лестничный пролет на первом этаже Фото:

В центральном районе Кургана в доме по улице Карла Маркса, 95 провалился лестничный пролет, в котором ранее образовались трещины во время землетрясения в январе 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов.

«Провалился лестничный пролет на улице Карла Маркса, 95. В ГО и ЧС сообщили, что жалоб не поступало. На месте также нет ни объявления, ни ограждения. Он вполне может провалиться в подвал. Трещина, говорят, появилась после землетрясения, но была небольшой. После потепления, очевидно, фундамент пошел, и она стала расти», — сообщает Камшилов.

По словам депутата, после этого он обратился в городскую аварийную службу. В ведомстве Камшилову сообщили, что известят об этом управкомпанию администрации Кургана МУП «Прометей», ответственную за состояние дома.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в ночь с 22 на 23 января была срочно проведена эвакуация из некоторых домов. Жители жаловались на вибрации в здании, из-за которых качались люстры и был слышен треск в стенах. Предположительно, это было последствием землетрясений в Казахстане и Китае.

В центре Кургана в доме провалился лестничный пролет
В центре Кургана в доме провалился лестничный пролет
Фото:
На месте также нет объявления и ограждения
На месте также нет объявления и ограждения
Фото:

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В центральном районе Кургана в доме по улице Карла Маркса, 95 провалился лестничный пролет, в котором ранее образовались трещины во время землетрясения в январе 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов. «Провалился лестничный пролет на улице Карла Маркса, 95. В ГО и ЧС сообщили, что жалоб не поступало. На месте также нет ни объявления, ни ограждения. Он вполне может провалиться в подвал. Трещина, говорят, появилась после землетрясения, но была небольшой. После потепления, очевидно, фундамент пошел, и она стала расти», — сообщает Камшилов. По словам депутата, после этого он обратился в городскую аварийную службу. В ведомстве Камшилову сообщили, что известят об этом управкомпанию администрации Кургана МУП «Прометей», ответственную за состояние дома. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ночь с 22 на 23 января была срочно проведена эвакуация из некоторых домов. Жители жаловались на вибрации в здании, из-за которых качались люстры и был слышен треск в стенах. Предположительно, это было последствием землетрясений в Казахстане и Китае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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