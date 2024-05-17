В центральном районе Кургана в доме по улице Карла Маркса, 95 провалился лестничный пролет, в котором ранее образовались трещины во время землетрясения в январе 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов.
«Провалился лестничный пролет на улице Карла Маркса, 95. В ГО и ЧС сообщили, что жалоб не поступало. На месте также нет ни объявления, ни ограждения. Он вполне может провалиться в подвал. Трещина, говорят, появилась после землетрясения, но была небольшой. После потепления, очевидно, фундамент пошел, и она стала расти», — сообщает Камшилов.
По словам депутата, после этого он обратился в городскую аварийную службу. В ведомстве Камшилову сообщили, что известят об этом управкомпанию администрации Кургана МУП «Прометей», ответственную за состояние дома.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в ночь с 22 на 23 января была срочно проведена эвакуация из некоторых домов. Жители жаловались на вибрации в здании, из-за которых качались люстры и был слышен треск в стенах. Предположительно, это было последствием землетрясений в Казахстане и Китае.
В центре Кургана в доме провалился лестничный пролет
Фото: Иван Камшилов
На месте также нет объявления и ограждения
Фото: Иван Камшилов
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В центральном районе Кургана в доме по улице Карла Маркса, 95 провалился лестничный пролет, в котором ранее образовались трещины во время землетрясения в январе 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов. «Провалился лестничный пролет на улице Карла Маркса, 95. В ГО и ЧС сообщили, что жалоб не поступало. На месте также нет ни объявления, ни ограждения. Он вполне может провалиться в подвал. Трещина, говорят, появилась после землетрясения, но была небольшой. После потепления, очевидно, фундамент пошел, и она стала расти», — сообщает Камшилов. По словам депутата, после этого он обратился в городскую аварийную службу. В ведомстве Камшилову сообщили, что известят об этом управкомпанию администрации Кургана МУП «Прометей», ответственную за состояние дома. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ночь с 22 на 23 января была срочно проведена эвакуация из некоторых домов. Жители жаловались на вибрации в здании, из-за которых качались люстры и был слышен треск в стенах. Предположительно, это было последствием землетрясений в Казахстане и Китае.