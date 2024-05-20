США отвергли обвинения, что самолет с Раиси рухнул из-за санкций Вашингтона

Соединенные Штаты опровергли предположения о том, что их экономические санкции, влияющие на поставки авиационных запчастей в Иран, могли стать причиной крушения вертолета с Эбрахимом Раиси на борту. Джон Кирби, представитель Белого дома, подчеркнул, что каждое государство самостоятельно отвечает за безопасность своих воздушных судов.
"Это обвинение не имеет под собой оснований и не соответствует действительности", — заявил Кирби в ходе брифинга, комментируя ситуацию. Он добавил, что каждая страна самостоятельно несет ответственность за надежность своего оборудования.
Кирби также выразил мнение, что Иран может попытаться возложить вину за свои внутренние проблемы на США, но выраженные ранее соболезнования от Вашингтона являются стандартной практикой и не влияют на общую политическую линию США по отношению к Ирану.
Президент Ирана Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли в авиакатастрофе в Восточном Азербайджане. Подтверждение о гибели президента и его сопровождения последовало утром 20 мая от вице-президента Мохсена Мансури. Церемония прощания запланирована на 21 мая в Тебризе, после чего останки Раиси будут перевезены в его родной город Мешхед.
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