Уровень Тобола в Кургане стремительно снижается

В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает снижаться. К 20 часам 22 мая он достиг отметки 570 сантиметров. Данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024».
«По данным на 20:00 22 мая уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составляет 570 сантиметров», — информирует Курганский ЦГМС. За последние шесть часов уровень снизился на три сантиметра.
По данным МЧС на 22 мая, подтопленными в регионе оставались 134 жилых дома и 4704 дачных дома, четыре низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. В населенных пунктах и СНТ продолжаются работа по ликвидации последствий паводка, в том числе откачка воды, расчистка и санитарная обработка территорий.
Нормальным значением для половодья на реке Тобол считается уровень 469 см. URA.RU писало о самых разрушительных паводках за последние 110 лет. В их число вошел паводок 2024 года.
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