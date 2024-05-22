Уровень Тобола в Кургане стремительно снижается

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Вода в Тоболе достигла отметки 570 см
Вода в Тоболе достигла отметки 570 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает снижаться. К 20 часам 22 мая он достиг отметки 570 сантиметров. Данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024».

«По данным на 20:00 22 мая уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составляет 570 сантиметров», — информирует Курганский ЦГМС. За последние шесть часов уровень снизился на три сантиметра.

По данным МЧС на 22 мая, подтопленными в регионе оставались 134 жилых дома и 4704 дачных дома, четыре низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. В населенных пунктах и СНТ продолжаются работа по ликвидации последствий паводка, в том числе откачка воды, расчистка и санитарная обработка территорий.

Нормальным значением для половодья на реке Тобол считается уровень 469 см. URA.RU писало о самых разрушительных паводках за последние 110 лет. В их число вошел паводок 2024 года.

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В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает снижаться. К 20 часам 22 мая он достиг отметки 570 сантиметров. Данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «По данным на 20:00 22 мая уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составляет 570 сантиметров», — информирует Курганский ЦГМС. За последние шесть часов уровень снизился на три сантиметра. По данным МЧС на 22 мая, подтопленными в регионе оставались 134 жилых дома и 4704 дачных дома, четыре низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. В населенных пунктах и СНТ продолжаются работа по ликвидации последствий паводка, в том числе откачка воды, расчистка и санитарная обработка территорий. Нормальным значением для половодья на реке Тобол считается уровень 469 см. URA.RU писало о самых разрушительных паводках за последние 110 лет. В их число вошел паводок 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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