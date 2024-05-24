Южная Корея ввела санкции против судов

Yonhap: Южная Корея ввела санкции против судов MAIA-1 и MARIA
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Южная Корея ввела санкции против двух якобы российских кораблей по обвинению в торговле оружием
Южная Корея ввела санкции против двух якобы российских кораблей по обвинению в торговле оружием Фото:

Южная Корея ввела санкции против судов MAIA-1 и MARIA по обвинению в незаконной торговле оружием. В Корее считают, что данные суда являются российскими и якобы они сотрудничают с КНДР в нарушении санкций ООН. Об этом пишет Yonhap News Agency. 

«В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух „российских“ судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН», — говорится в сообщении агентства. При этом Москва ранее опровергала соответствующие обвинения в свою сторону. 

У Совета Безопасности ООН есть список товаров, которые запрещены к экспорту в Северную Корею. В него входит как оружие, так и другие товары. 

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Южная Корея ввела санкции против судов MAIA-1 и MARIA по обвинению в незаконной торговле оружием. В Корее считают, что данные суда являются российскими и якобы они сотрудничают с КНДР в нарушении санкций ООН. Об этом пишет Yonhap News Agency.  «В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух „российских“ судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН», — говорится в сообщении агентства. При этом Москва ранее опровергала соответствующие обвинения в свою сторону.  У Совета Безопасности ООН есть список товаров, которые запрещены к экспорту в Северную Корею. В него входит как оружие, так и другие товары. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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