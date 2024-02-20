Bloomberg: Путин нарушил санкции Совбеза ООН, подарив Ким Чен Ыну Aurus

20 февраля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын получил подарок от Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин нарушил санкции Совбеза ООН, подарив лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Дружелюбие президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном приняло новый оборот, когда он подарил любящему лимузины северокорейскому лидеру новый автомобиль. Вероятно, в нарушение резолюций ООН», — пишет агентство. Отмечается, что у Совета Безопасности ООН есть список товаров, которые запрещены к экспорту в Северную Корею, чтобы наказать ее за программу создания ядерного оружия. К ним относятся яхты, гоночные автомобили и автомобили класса люкс. Министерство объединения Южной Кореи расценило подарок как нарушение резолюций СБ ООН, сообщает Yonhap News. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи рассказывало, что Ким Чен Ын получил машину российского производства. Позднее пресс-секретарь Путина президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.

Президент России Владимир Путин нарушил санкции Совбеза ООН, подарив лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Дружелюбие президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном приняло новый оборот, когда он подарил любящему лимузины северокорейскому лидеру новый автомобиль. Вероятно, в нарушение резолюций ООН», — пишет агентство. Отмечается, что у Совета Безопасности ООН есть список товаров, которые запрещены к экспорту в Северную Корею, чтобы наказать ее за программу создания ядерного оружия. К ним относятся яхты, гоночные автомобили и автомобили класса люкс. Министерство объединения Южной Кореи расценило подарок как нарушение резолюций СБ ООН, сообщает Yonhap News. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи рассказывало, что Ким Чен Ын получил машину российского производства. Позднее пресс-секретарь Путина президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.