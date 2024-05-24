Белоусову задали вопрос про «чистки» в Минобороны России

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов воздержался от комментариев по задержаниям в оборонном ведомстве. Об этом соообщил министр, отвечая на вопрос журналиста Shot.
У главы министерства спросили, может ли он прокомментировать уголовные дела, заведенные в последние дни на высокопоставленных лиц ведомства. «Без комментариев», — ответил Андрей Белоусов.
Ранее за короткий срок были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Все они обвиняются во взятке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая череда увольнений является закономерностью, а не кампанией.
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