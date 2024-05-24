Белоусову задали вопрос про «чистки» в Минобороны России

Белоусов не стал комментировать задержания в Минобороны
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Андрей Белоусов не стал комментировать волну задержаний в МО РФ, передает Shot
Андрей Белоусов не стал комментировать волну задержаний в МО РФ, передает Shot Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов воздержался от комментариев по задержаниям в оборонном ведомстве. Об этом соообщил министр, отвечая на вопрос журналиста Shot.

У главы министерства спросили, может ли он прокомментировать уголовные дела, заведенные в последние дни на высокопоставленных лиц ведомства. «Без комментариев», — ответил Андрей Белоусов.

Ранее за короткий срок были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Все они обвиняются во взятке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая череда увольнений является закономерностью, а не кампанией. 

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Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов воздержался от комментариев по задержаниям в оборонном ведомстве. Об этом соообщил министр, отвечая на вопрос журналиста Shot. У главы министерства спросили, может ли он прокомментировать уголовные дела, заведенные в последние дни на высокопоставленных лиц ведомства. «Без комментариев», — ответил Андрей Белоусов. Ранее за короткий срок были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Все они обвиняются во взятке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая череда увольнений является закономерностью, а не кампанией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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