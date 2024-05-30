Акции «Газпрома» опустились до минимума с 2017 года

30 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Стоимость бумаг компании упала до 126,84 рубля за акцию «Газпрома» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Акции «Газпрома» достигли минимального уровня с 2017 года на Московской бирже. Стоимость бумаг компании упала до 126,84 рубля за акцию, свидетельствуют данные торгов. «Стоимость акций „Газпрома“ начала снижаться после поручения правительства подготовить директиву о невыплате дивидендов компанией», — передает информацию « Коммерсант ». По информации газеты, на 18:37 мск бумаги российской госкорпорации снижались на 2,04%, до 126,26 рубля. К 19:10 мск их стоимость замедлила снижение, котировки находились на показателе 126,76 рубля (-1,67%). Структуры «Газпрома» продают свои зарубежные активы, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах. Аукцион состоится 6 июня, начальная цена лота — 344 миллиона евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акции «Газпрома» достигли минимального уровня с 2017 года на Московской бирже. Стоимость бумаг компании упала до 126,84 рубля за акцию, свидетельствуют данные торгов. «Стоимость акций „Газпрома“ начала снижаться после поручения правительства подготовить директиву о невыплате дивидендов компанией», — передает информацию «Коммерсант». По информации газеты, на 18:37 мск бумаги российской госкорпорации снижались на 2,04%, до 126,26 рубля. К 19:10 мск их стоимость замедлила снижение, котировки находились на показателе 126,76 рубля (-1,67%). Структуры «Газпрома» продают свои зарубежные активы, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах. Аукцион состоится 6 июня, начальная цена лота — 344 миллиона евро.