30 мая 2024

Акции «Газпрома» опустились до минимума с 2017 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, газпром
Стоимость бумаг компании упала до 126,84 рубля за акцию «Газпрома» Фото:

Акции «Газпрома» достигли минимального уровня с 2017 года на Московской бирже. Стоимость бумаг компании упала до 126,84 рубля за акцию, свидетельствуют данные торгов.

«Стоимость акций „Газпрома“ начала снижаться после поручения правительства подготовить директиву о невыплате дивидендов компанией», — передает информацию «Коммерсант». По информации газеты, на 18:37 мск бумаги российской госкорпорации снижались на 2,04%, до 126,26 рубля. К 19:10 мск их стоимость замедлила снижение, котировки находились на показателе 126,76 рубля (-1,67%).

Структуры «Газпрома» продают свои зарубежные активы, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах. Аукцион состоится 6 июня, начальная цена лота — 344 миллиона евро.

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Акции «Газпрома» достигли минимального уровня с 2017 года на Московской бирже. Стоимость бумаг компании упала до 126,84 рубля за акцию, свидетельствуют данные торгов. «Стоимость акций „Газпрома“ начала снижаться после поручения правительства подготовить директиву о невыплате дивидендов компанией», — передает информацию «Коммерсант». По информации газеты, на 18:37 мск бумаги российской госкорпорации снижались на 2,04%, до 126,26 рубля. К 19:10 мск их стоимость замедлила снижение, котировки находились на показателе 126,76 рубля (-1,67%). Структуры «Газпрома» продают свои зарубежные активы, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах. Аукцион состоится 6 июня, начальная цена лота — 344 миллиона евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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